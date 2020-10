Baby: Rekord gebrochen! Du glaubst nicht, wie schwer dieser Säugling bei der Geburt war – „Habe ich noch nicht erlebt“

Die Geburt eines Babys ist für die ganze Familie etwas Besonderes. Für Hebammen und Ärzte bedeutet der Tag im Kreißsaal jedoch Routine.

Nicht so in diesem Fall aus Cottbus: Die Größe und das Gewicht eines Babys war für seine Mutter und es selbst sogar nicht ganz ungefährlich.

Baby: Rekord gebrochen!

Die Geburt des Rekord-Babys ereignete sich in dem Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus. Für die Mutter aus Senftenberg (Brandenburg) wurde die Geburt ihres Sohnes im wahrsten Sinne des Wortes zu einer riesigen Überraschung.

Das ist das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

Mehr als 100.000 Patienten werden hier pro Jahr stationär und/oder ambulant behandelt

Das Klinikum hat 1.203 Betten

Rund 2.500 Menschen arbeiten hier

Gehört zu den größten Krankenhäusern Deutschlands

Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Berliner Charité

Das Baby brachte nach seiner Geburt stolze 6,7 Kilogramm auf die Waage und war 57 Zentimeter groß. Noch nie gab es in dem Klinikum ein größeres oder schweres Baby. Somit stellte es einen neuen Rekord auf.

Baby: Ärztin kann es nicht glauben – „Habe ich noch nicht erlebt“

„Das habe ich nach 25 Jahren in der Geburtshilfe noch nicht erlebt“, betonte Jörg Schreier, Chefarzt der Frauenklinik in Cottbus. Er und sein Team hatten das Baby in der 37. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt geholt.

Der Chefarzt der Frauenklinik in Cottbus sagte weiter, dass so ein extremes Gewicht für die Mutter und ihr Baby nicht ungefährlich ist.

Baby muss nach der Geburt beatmet werden

Ganz unkompliziert verlief der Eingriff dann auch nicht. Nach der Geburt folgte für das Baby und seine Mutter noch ein längerer Aufenthalt in der Klinik. Der Junge musste nach Angaben des Klinikums anfangs beatmet werden.

Baby: Für die Mutter aus Senftenberg wurde die Geburt ihres Sohnes zu einer riesigen Überraschung. Foto: Carl-Thiem-Klinikum /dpa

Auch danach ging es noch nicht nach Hause. Zwölf Tage wurde das Baby auf der Kinderstation des Carl-Thiem-Klinikums überwacht. Mittlerweile teilt sich der Sohn ein Zimmer in der Klinik mit seiner Mutter. Bleibt zu hoffen, dass es dem Baby und seiner Mutter weiterhin gut geht und sie zusammen bald das Krankenhaus verlassen können. (gb mit dpa)