Baby: Mutter bei Ultraschall geschockt – Ihr Kind sieht wie DIESER umstrittene Mann aus: „Es ist schrecklich“

Es ist immer wieder ein großer Moment für werdende Eltern: das erste Ultraschall-Bild vom Baby im Mutterleib.

Für ein Paar aus dem britischen Lytham St. Annes (Grafschaft Lancashire) endete der Ultraschall-Termin jedoch ernüchternd. Denn beim Blick auf das Baby-Bild fühlten sich Vater und Mutter direkt an eine Person erinnert, die sie beide nicht ausstehen können.

Baby sieht auf Ultraschall-Bild aus wie Donald Trump!

Es war ein kleiner Schock für Hana Speariett (31) und ihren Partner Karl (34), als sie das Foto ihres ungeborenen Babys zu sehen bekamen. Zunächst habe die Mutter noch gedacht „Oh, es ist süß“ – doch dann fiel ihr etwas auf: „Wieso sieht es aus wie Donald Trump?“

Das Baby erinnert seine Eltern ausgerechnet an Donald Trump. Foto: imago images / ZUMA Wire

Und tatsächlich: Die Umrisse des Babys erinnern tatsächlich an den Haarschnitt und die gerunzelte Stirn des amtierenden amerikanischen Präsidenten, der gerade in den letzten Stunden der US-Wahlen um sein Amt bangt.

+++ US-Wahl 2020: Skandalöse Trump-Ansprache – TV-Sender bricht sie ab ++ sein Sohn fordert „totalen Krieg“ um die Wahl +++

Hana und Karl, von Beruf Assistenten im Kundenservice, sind allerdings keine Trump-Fans – und dementsprechend irritierend ist es für die künftigen Eltern, dass sie auf den Bildern nun „nur noch Trump sehen“ können. Das irre Ultraschall-Foto kannst du im Bericht der britischen „Sun“ sehen.

Mutter geschockt: „Es ist schrecklich!“

„Es ist schrecklich“, klagt Mutter Hana. „Ich weiß nicht, was da los ist. Es sieht aus wie dieser riesige Baby-Trump-Ballon, der vor ein paar Jahren in London zu sehen war.“ Im Sommer 2018 wurde ein großer Ballon, der Trump als schreiendes Baby in Windeln darstellte, als Protestsymbol gegen einen Staatsbesuch des US-Präsidenten verwendet.

Sommer 2018: Briten protestieren mit einem Baby-Trump-Ballon gegen einen Staatsbesuch des US-Präsidenten. Foto: imago images / ZUMA Press

Wenn ihr Baby schon Ähnlichkeit mit einem Prominenten haben muss, hätte Hana diesbezüglich ganz andere Wünsche: „Wieso konnte das Baby nicht wie David Bowie ausgesehen haben?“ (at)