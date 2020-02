Baby kommt zur Welt – und ein Fotograf drückt GENAU im richtigen Moment auf den Auslöser

Kaum etwas ist spannender und bewegender als die Geburt des eigenen Kindes. Viele Paare wollen inzwischen einen Fotografen dabei haben, wenn ihr Baby auf die Welt kommt. Dabei jetzt ein außergewöhnlicher Schnappschuss gelungen.

Fotograf teilt Foto von Baby im Internet

Rodrio Kaufmanns Beruf ist es, die Geburten seiner Kunden fotografisch zu begleiten. Vergangene Woche zeigt er auf seiner Facebook-Seite ein ganz besonderes Bild, das bei einem Auftrag entstanden ist.

Der Fotograf war am 13. Februar bei einer Geburt eines Babys in einem Krankenhaus in Rio de Janeiro, Brasilien, dabei.

Die kleine Isabela wurde per Kaiserschnitt geboren. Die meisten Babies fangen kurz darauf an lautstark zu heulen. Das ist auch wichtig, denn so wissen die Ärzte, dass mit der Lunge alles in Ordnung ist.

Baby macht etwas Besonderes nach der Geburt

Aber nicht so Isabela. Sie schien das umherstehende Krankenhauspersonal wütend anzustarren. So als hätten sie die Kleine lieber vorher Fragen sollen, ob sie schon auf die Welt kommen mag.

Inzwischen hat der lustige Schnappschuss über 4.000 Likes bekommen. Gut möglich, dass das Baby bald öfters als Meme im Internet zu sehen ist. (mia)