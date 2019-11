Baby: Unbekannter klaut Wagen mit Mädchen drin – was er dann macht, ist grausam

Baby weg! Es ist der Albtraum aller Eltern: Man kehrt unbekümmert zum Auto zurück, plötzlich ist das Baby nicht mehr da. Passiert ist dies einer Mutter aus Tschechien. Die Frau (41) wollte nur kurz das Geschwisterkind von der Schule abholen und ließ das Baby im Auto. Geparkt hatte sie vor einer Prager Plattenbausiedlung. Sie ließ den Motor laufen.

Baby geklaut: Unbekannter fährt einfach weg

Als sie ein paar Minuten später zu ihrem Auto gehen will: der Schock. Ihr Baby samt Auto sind verschwunden! Das sechs Monate alte Baby schlief in einer Babyschale auf dem Rücksitz, als ein Unbekannter sich am Türschloss zu schaffen machte.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera haben einen Mann mit einer schwarzen Jacke aufgenommen. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen.

Mann entdeckt Baby nach fünf Kilometern

Nachdem der Dieb sich mit Baby und Auto aus dem Staub machte, entdeckt er etwa fünf Kilometer weiter erst das Mädchen auf dem Rücksitz. Dann macht er etwas Unfassbares: Er setzt das Baby einfach an einem Parkplatz aus!

Die tschechische Polizei veröffentlicht die Aufnahme auf Twitter:

Policie pátrá po zloději, který v Praze ukradl auto. Policisté žádají řidiče, kteří v pondělí zhruba v 15:30 kolem základní školy v Mikulově ulici projížděli, aby zavolali na linku 158.



Zdroj videa: Policie ČR pic.twitter.com/Z0FYuSgeOI — ČT Praha a st. Čechy (@CTPrahaStCechy) November 7, 2019

Vorbeikommende Passanten entdecken das Mädchen und übergaben es der Polizei. Passiert ist dem Baby nichts. Es wurde der Mutter übergeben.

Die Polizei fahndet nach dem Dieb. Sollte er gefasst werden, drohen ihm laut Tag24 bis zu fünf Jahre Haft.