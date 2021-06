Baby: Ein Frühchen stirbt in einer Klinik an verunreinigter Milch. (Symbolbild)

Baby: Frühchen stirbt in deutschem Krankenhaus an verunreinigter Milch – weiteres Kind schwer erkrankt

Tragischer Vorfall mit einem Baby in einem deutschen Krankenhaus.

Das Frühchen starb an verunreinigter Milch. Ein weiteres Baby ist schwer erkrankt.

Baby: Frühchen stirbt in deutschem Krankenhaus an verunreinigter Milch

Die Tragödie ereignete sich im Klinikum Oldenburg in Niedersachsen. Ein frühgeborenes Baby ist dort an verunreinigter Milchpulvernahrung gestorben.

Ein weiteres Frühchchen ist deshalb schwer erkrankt, wie die Sprecherin des Krankenhauses, Sigrid Jürgensmann, am Dienstag sagte.

Baby: DAS sagt das Krankenhaus zu dem Vorfall

Der Sprecherin zufolge starb das frühgeborene Baby am 7. Juni auf der Intensivstation. Untersuchungen ergaben, dass die Nahrung, die es am 3. Juni bekam, mit einem Keim belastet war. Der Zustand des schwer erkrankten Babys habe sich inzwischen stabilisiert, so Jürgensmann.

Drei weitere Kinder, bei denen der Umweltkeim nachgewiesen wurde, zeigen demnach keinerlei Krankheitszeichen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Noch sei unklar, wie der Keim in die Milch gelangte, sagte ein Sprecher. (gb mit dpa)