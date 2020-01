Baby: Eltern stellen Kinderwagen auf den Balkon – Säugling stirbt bei Minusgraden

Ein Baby gut einpacken, wenn man im Winter an die frische Luft geht, das ist das oberste Gebot von Eltern. Doch diese Familie nahm die Bedürfnisse ihres Kindes nicht ernst. Statt das Baby in die warme Wohnung zu bringen, stellen die Eltern es auf den Balkon – mit fatalen Folgen.

+++ Hund: Mann tritt Tier zusammen – Labrador stirbt in Herrchens Armen +++

Baby erfriert – Mutter wollte, dass es besser schläft

Gerade einmal sieben Monate war das Baby alt – ein Junge. In Nikolajewsk am Amur in Russland stellten die Eltern den Kleinen samt Kinderwagen auf den Balkon. Das teilten Behörden am Montag mit. Laut Medienberichten aus Russland brachte die Mutter das Baby auf den Balkon, damit es besser schläft.

Fünf Stunden später der Schock: Das Baby war tot. Der kleine Junge soll an einer Unterkühlung gestorben sein. Vor Ort herrschten minus 20 Grad!

-----------

Top-News:

Lena Meyer-Landrut: Harte Entscheidung – „Verabschiede mich ...“

Schlimmer Unfall auf der A23: Ausgerechnet SIE ist die Erste am Unfallort – und erlebt Übles

-----------

Unklar ist, ob es sich um einen offenen Balkon handele oder einen, der mit Scheiben geschützt ist. Das ist eine typische Bauweise in Russland. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob die Mutter das Baby einfach auf dem Balkon vergessen habe oder sich der Gefahr nicht bewusst war.

Laut „Bild“ haben die russischen Behörden nach den Ermittlungen vor Ort nun ein Strafverfahren eingeleitet. (ldi mit dpa)