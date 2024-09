Automarken im Check: Dieser Hersteller baut die langlebigsten Modelle

Wer ein neues Auto kauft, wünscht sich natürlich, dass es ihn möglichst viele Jahre ohne Ausfälle begleitet. Schließlich erleichtern Zuverlässigkeit und Langlebigkeit nicht nur den Alltag, sondern minimieren auch die Ausgaben für die Werkstatt. Während einige Automarken den Ruf haben, besonders viele Kilometer zu fahren, wird von anderen Modellen abgeraten, weil sie häufig Probleme machen.

Vor dem Autokauf lesen Autofahrer deshalb oft zahlreiche Informationen, von der Pannenstatistik bis zum TÜV-Report. Auch diese Studie einer US-amerikanischen Online-Autoverkaufsplattform könnte bei der Entscheidung helfen. Sie hat untersucht, welche Autos am häufigsten rund 400.000 Kilometer halten.

Automarke: Ein Hersteller schlägt alle

Die Online-Suchmaschine für Autos „ISeeCars“ hat in einer Studie die 30 langlebigsten Modelle ermittelt. Demnach erreicht ein durchschnittliches Fahrzeug mit einer Wahrscheinlichkeit von 8,6 Prozent eine Fahrleistung von rund 400.000 Kilometern – ein Wert, den in Deutschland nur wenige Autos erreichen. Auch wenn der Fokus der Studie auf dem amerikanischen Automobilmarkt liegt, verkaufen einige deutsche Automobilhersteller ihre Fahrzeuge auch in Amerika und werden daher in der Studie berücksichtigt.

Eine Automarke schlägt laut dieser Studie alle. Mit nicht weniger als neun Modellen ist Toyota eindeutig die erfolgreichste Marke. Das langlebigste Modell, der Toyota Tundra, hat eine Chance von 36,6 Prozent, die 400.000-Kilometer-Marke zu knacken. Die ersten fünf Plätze werden von Modellen des japanischen Herstellers belegt. Neben dem Tundra belegen der Toyota Sequoia und der Toyota 4Runner die ersten drei Plätze. Auf Platz 6 folgt als erste andere Marke der Honda Ridgeline, ebenfalls ein Pickup.

Für die Studie wurden nach eigenen Angaben mehr als 402 Millionen Fahrzeuge analysiert. Mehr als die Hälfte der Plätze auf der Liste der langlebigsten Autos sind von SUVs belegt. Vier davon sind Toyota, aber auch Chevrolet, GMC, Honda und Nissan haben mindestens zwei SUVs in den Top 30 der langlebigsten SUVs. „SUVs sind in der Lage, eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen, weshalb sie in der Regel mehr Kilometer sammeln als andere Fahrzeugtypen“, erklären die Verantwortlichen das Ergebnis.

Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf

Verbraucher sollten sich beim Gebrauchtwagenkauf also nicht unbedingt von einem hohen Kilometerstand abschrecken lassen. PKWs sind vor allem seit Beginn der 2000er Jahre immer zuverlässiger und langlebiger geworden, so auch der ADAC. Statt ausschließlich den Kilometerstand als Kaufkriterium heranzuziehen, sollten daher vor allem der Zustand und die Nutzung des Fahrzeugs genau betrachtet werden, raten die Experten.