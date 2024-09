Fahrer geschockt wegen Autotür-Schloss – hier haben es Diebe besonders leicht

Es ist praktisch, komfortabel und beliebt: das Keyless-Komfort-Schließsystem. Fast alle Neuwagen verfügen über dieses Zugangssystem. Dabei erkennt das Auto den Schlüssel bereits, wenn sich der Fahrer nur in der Nähe des Fahrzeugs befindet, und entriegelt die Tür. Gerade nach dem Einkaufen, wenn man die Hände nicht frei hat, ist diese Funktion sehr praktisch, da der Schlüssel nicht mehr aus der Tasche geholt werden muss. Selbst bei Kleinwagen gehört sie mittlerweile zur Serienausstattung.

Die traurige Wahrheit ist aber auch: Das Keyless-System hat eine weit verbreitete Sicherheitslücke. Diebe können das Auto viel leichter stehlen.

Autofahrer aufgepasst: Vorsicht vor Diebstahl

Autodiebe können Fahrzeuge, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, einfacher stehlen. Alles, was sie dazu brauchen, sind zwei kleine Geräte. Der Dieb muss nur in der Nähe des Autoschlüssels und mit einem zweiten Gerät an der Autotür sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Schlüssel in unmittelbarer Nähe des Autos befindet. Auf diese Weise „verlängern“ Diebe die Reichweite der Signale um Hunderte von Metern – und das Auto lässt sich in Sekundenschnelle illegal öffnen und starten.

Auch technisch unerfahrene Diebe können so Autos stehlen, schließlich ist kein Hacken der Fahrzeugdaten nötig. Das bestätigen Tests des ADAC. Von fast 700 Fahrzeugen mit Keyless-System konnten fast alle problemlos geöffnet und weggefahren werden. Besonders ärgerlich: Die Sicherheitslücke besteht auch, wenn der Schlüssel zu Hause liegt.

Vor Autodiebstahl schützen

Der ADAC fordert die Hersteller auf, ihre Keyless-Modelle mit digitaler Funktechnik sicherer zu machen. Bis dahin können sich Autofahrer mit einigen Maßnahmen vor Autodiebstahl schützen. „Wer ein Auto mit Keyless-Schließsystem besitzt, sollte in der Betriebsanleitung nachsehen, ob dieses sich deaktivieren lässt“, so die Experten. Außerdem sollten Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahrt werden.

Die Schwierigkeit nach einem Autodiebstahl besteht darin, dass es keine Aufbruchspuren oder sonstige Diebstahlsspuren gibt. Dies kann bei der Versicherung zu dem Verdacht führen, dass der Diebstahl nur vorgetäuscht wurde, um Versicherungsbetrug zu begehen. Wer vor dem Kauf eines neuen Autos steht, sollte den Sicherheitsaspekt bei der Wahl eines Keyless-Systems berücksichtigen und gegebenenfalls darauf verzichten, so der ADAC.