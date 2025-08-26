Italiener brettert mit 260 km/h über deutsche Autobahn – jetzt könnte er seinen Job verlieren

Wird dieses Verhalten noch Konsequenzen haben? In Deutschland gilt auf Autobahnen kein Tempolimit – es sei denn, es ist eins vorgegeben. Genau aus diesem Grund fahren auch sehr gern Autofahrer aus anderen Nationen auf deutschen Autobahnen.

Doch einem Italiener könnte das Rasen nun zum Verhängnis werden. Wie „SWR“ berichtet, ist ein italienischer Geschäftsmann offenbar mit dem Handy in der Hand und 260 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho in seinem SUV über eine deutsche Autobahn gerast. Das hat jedoch Konsequenzen …

Italiener filmt Raser-Fahrt

Laut regionalen Medien hat der 48-Jährige aus Norditalien nun Ärger, weil er seine Fahrt auch noch filmte und den Clip ins Internet stellte. Doch wofür bekommt er Ärger? Die Opposition in der norditalienischen Stadt Lodi bei Mailand fordert, den Geschäftsführer eines lokalen Wasserversorgers zu entlassen, weil er durch sein „gefährliches Verhalten“ jugendliche Autofahrer zur Raserei im Verkehr verführe.

Das sieht der Manager jedoch nicht ein und rechtfertigte sich damit, dass es auf der Strecke kein Tempolimit gegeben habe. „Ich war am 15. August auf einer deutschen Autobahn. Dort gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen“, wurde er laut „SWR“ von italienischen Zeitungen zitiert.

Der Polizei wurde kein Vorfall gemeldet

Laut eigener Aussage entstand die Aufnahme in der Nähe von Stuttgart. Später löschte er das Video von seinen Social-Media-Konten. Die Polizei in Baden-Württemberg hat aber keinen Vorfall dieser Art registriert. Verschiedene Polizeidienststellen gaben an, dass keine Anzeigen oder Pressemitteilungen dazu vorliegen. Da die Strecke kein Tempolimit hatte, meldeten sich offenbar keine Zeugen, und der Italiener blieb unbemerkt.

Die Gesetzeslage ist jedoch klar: Wer in Deutschland mit dem Handy am Steuer erwischt wird, zahlt ab 100 Euro Bußgeld und erhält Punkte. Bei Gefährdung anderer kann es zu einem Fahrverbot kommen. Auch in Italien sind solche Handynutzungen untersagt.