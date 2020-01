Schlimmer Unfall auf der A23: DIESER Promi ist als erstes am Unfallort – und erlebt Übles

Schlimmer Unfall in der Silvesternacht auf der Autobahn 23! Mehrere Menschen wurden verletzt, schlimmer Nebel machte die Situation für Autofahrer und Retter auf der Autobahn in Schleswig-Holstein undurchsichtig.

Mehrere Autos krachten gegen 1.30 Uhr in Höhe Itzehoe Mitte ineinander. Extremer Nebel sorgte zu Silvester für mehrere Unfälle, wie auch auf der A23. Mehrere Menschen wurden verletzt. Mit als erstes vor Ort: die Sängerin Kerstin Ott. Was die Sängerin am Unfallort erlebte, ist kaum zu fassen.

+++ NRW: Mädchen (10) finden Böller nach Silvesternacht – dann beginnt das Drama +++

Autobahn-Crash: Promi zufällig vor Ort auf der A23 und hilft Verletzten

Die Fahrbahn verwandelte sich aufgrund dichten Nebels und Temperaturen um null Grad an Silvester zu einer Rutschpiste. Für die Feuerwehr ein Großeinsatz. Mit Flutlichtern mussten sich die Beamten behelfen.

Kerstin Ott. Foto: imago images/Future Image

Doch sie bekamen auch Hilfe. Noch vor den Rettern war die deutsche Schlagersängerin Kerstin Ott (37) vor Ort. Bekannt ist sie durch ihren Hit „Die immer lacht“. Ott war nicht direkt am Unfall an Silvester beteiligt, war aber als Ersthelferin am Unfallort.

+++ Südtirol: Auto rast in Reisegruppe – vermutlich sechs junge Deutsche tot +++

Gaffer wollen Selfies und Autogramme mit Sängerin

Doch während sie den Verletzten aus den Autos helfen will, passiert etwas Unvorstellbares. Anstatt der Sängerin unter die Arme zu greifen, verlangen Gaffer Selfies und Autogramme! Zwei Tage brauchte Ott, um den schlimmen Vorfall an Silvester zu verdauen.

Stereoact feat. Kerstin Ott - Die Immer Lacht

Kerstin Ott musste die Silvester-Nacht erst verarbeiten

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie: „Es waren natürlich sehr schockierende Momente. Wir sind dankbar und sehr froh, dass alle überlebt haben und wir so gut es geht helfen konnten. Schlimm ist, dass es Menschen gibt, die in so einer schrecklichen Situation an Fotos oder Autogramme denken können, anstatt zu helfen. Das sind Dinge, die ich weder verstehen, noch jetzt schon wegpacken kann.“

Auch die Nutzer sind entsetzt über diese krasse Situation, können das Verhalten ihrer Fans nicht verstehen. Aber sie feiern Ott für ihre Courage.

+++Tatort: Diesem Kommissar droht das Aus – das ist der Grund+++

Hier einige Kommentare der Fans:

„Du bist nicht nur eine erstklassige Sängerin, sondern auch ein wunderbarer und herzlicher Mensch!!! Schön, dass es solche Menschen wie dich noch gibt!!!!“

„Es ist schön, dass es so tolle Menschen gibt, die sofort bereit sind, zu helfen, egal ob Frau Nachbarin von nebenan oder ein Star wie Kerstin Ott. Ganz egal, alles tolle Menschen.“

„Es müsste viel mehr Menschen wie dich geben, liebe Kerstin. Dein Herz sitzt am rechten Fleck.“

„Ersthelfer sein, ist eine Heldentat, das kann nicht jeder. Hut ab! Dumm sein, das können allerdings viele. Zwischen 'Ich bin nicht in der Lage, etwas zu tun' und 'ich will ein Autogramm' liegen allerdings immer noch Welten!“

„Starkes Statement. Ich wünsche euch viel Kraft, das Geschehene zu verarbeiten, auf jeden Fall ist euer Verhalten richtig gewesen. Leider gibt es immer wieder Idioten, für die ein Menschenleben keinen Wert mehr hat.“

-----------

Top-News:

-----------

„Für uns selbstverständlich“

Kerstin Ott setzt sich gegen Homophobie ein. Sie ist mit einer Frau verheiratet. Foto: imago images / Eibner

Laut „Bild“ saß Kerstin Ott an Silvester mit ihrer Ehefrau Karolina und Tochter Laura (16) im Auto, als es krachte. An der Unfallstelle angekommen, führte sie alle Beteiligten zur Leitplanke. Sie sagt: „Karolina und ich sind froh, dass weder uns noch anderen Beteiligten etwas Ernsthaftes passiert ist. Dass wir den Leuten Hilfe und Unterstützung angeboten haben, ist für uns selbstverständlich.“

+++ Michael Schumacher: Gänsehaut-Botschaft an seinem Geburtstag – „Voller Hoffnung“ +++

Kurz vor dem Unfall an Silvester stand Kerstin Ott noch bei der großen Silvestershow des ZDF am Brandenburger Tor auf der Bühne.