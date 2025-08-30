Familie fasst Auswander-Entschluss – jetzt lebt sie dort, wo Tausende Urlaub machen

Da leben, wo andere Urlaub machen – was sich für viele wie ein Traum anhört, ist für Familie Crowley wahr geworden. Vor drei Jahren nahmen Mutter, Vater, die drei Kinder, ihre Oma inklusive Familienhund Mo ihren ganzen Mut zusammen und wanderten aus.

Schon lange plante die Familie, ihre Heimat zu verlassen und auszuwandern. Dass sie einmal dort leben würden, wo andere nur einige Wochen im Jahr ihren Urlaub verbringen, hätten sie wohl nie für wahr gehalten. Doch das Leben in Spanien ist für die sechsköpfige Familie nun Realität geworden.

Dort leben, wo andere Urlaub machen

Die Familie entschied sich 2022 dazu, ihr Leben radikal auf den Kopf zu stellen. Die Regeln der Pandemie lockerten sich, die älteste Tochter hatte ihren Schulabschluss in der Tasche. Für Familie Crowley war klar: „Es ist Zeit zu gehen.“ Schließlich fand sie in der baskischen Stadt San Sebastián ihr neues Zuhause, in das sie sich mittlerweile verliebt haben. „Alle sind viel glücklicher – wir hätten es früher tun sollen“, schwärmt Mutter Colleen Crowley, die Psychologin ist, gegenüber „CNN“ von ihrer Entscheidung. Ursprünglich lebte die Familie in Montecito, einer Küstenenklave im Santa Barbara County in Kalifornien.

Der Neustart in Europa führte die Psychologin Colleen mit ihrer Familie zunächst auf die Urlaubs-Insel Mallorca. Doch nach sechs Monaten entschied sie sich auf der Suche nach Familie, Natur und einem spanischen Erlebnis erneut, umzuziehen. So verschlug es sie nach San Sebastián im Baskenland im Norden Spaniens. „Nach zwei Tagen wussten wir, dass wir den richtigen Ort für uns gefunden haben“.

Gemeinsam leben sie in einem großen Haus, die Oma, die zum Zeitpunkt der Auswanderung 80 Jahre alt war, in einer nahegelegenen Wohnung. Die Natur, Outdoor-Aktivitäten und die Kultur begeisterten die Familie sofort.

Ein Neuanfang in Europa

Zwar stand die Familie vor einigen Herausforderungen, wie der schwer zugänglichen Bürokratie, der Sprachbarriere oder der für Ausländer gewöhnungsbedürftigen „Siesta“ am Nachmittag. Doch die zusätzliche Lebensqualität überwiegt ihre Probleme. Seit dem Umzug ist die Familie nicht mehr in die USA zurückgekehrt. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Leben erst richtig begonnen hat, seit ich ins Ausland gezogen bin“, sagte der 16-jährige Sohn mal zu seiner Mutter.

Mittlerweile hat die Familie ihr Zuhause in dem Urlaubs-Ort gefunden und möchte nie wieder weg. Die Crowleys leben mit Meerblick, fahren weniger Auto und mehr Fahrrad und nutzen die Vorteile des öffentlichen Gesundheitssystems. Besonders beeindruckt zeigt Mutter Colleen Crowley sich von ihren Kindern, die durch das Auswandern viele neue Perspektiven gelernt hätten.