Auswärtiges Amt alarmiert Türkei-Reisende – „Willkürlich festgenommen“

Das Auswärtige Amt informiert regelmäßig über Risiken für Deutsche im Ausland. Besonders vor Reisen in die Türkei gibt es wichtige Hinweise. Deutsche Staatsangehörige können dort ohne Vorwarnung festgenommen oder an der Ein- und Ausreise gehindert werden.

Gründe sind oft Vorwürfe der Mitgliedschaft in Organisationen wie der PKK oder der „Gülen-Bewegung“.

Wichtige Mahnung für Türkei-Urlauber

„Es gibt weiterhin Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise in die Türkei gehindert werden“, mahnt das Auswärtige Amt. „Auch Personen, die in der Vergangenheit ohne Probleme ein- und ausreisen konnten, können bei einem erneuten Aufenthalt aufgrund neuer Tatvorwürfe festgenommen werden.“

Deutsche Behörden warnen zudem, dass das Teilen oder Kommentieren regierungskritischer Inhalte in sozialen Medien in der Türkei strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Selbst nichtöffentliche Meinungsäußerungen sind durch Denunziation gefährdet.

Außerdem kann die Teilnahme an Demonstrationen in Deutschland, die Unterstützung kurdischer Anliegen oder die Unterzeichnung thematisch bezogener Petitionen zu rechtlichen Problemen in der Türkei führen. Das betrifft auch Journalisten, die ihre Arbeit dort teilweise nicht mehr ausüben dürfen. Einzelne Vorwürfe, wie die Präsidentenbeleidigung, führten bereits zu mehrjährigen Haftstrafen.

Hilfe bei Problemen im Türkei-Urlaub häufig schwierig

In der Türkei lebende oder doppelstaatliche Personen sind besonders betroffen. Auch für Urlauber und Deutsche mit familiären Verbindungen gibt es Risiken. Das Auswärtige Amt rät deshalb, größere Versammlungen zu meiden und sensibel mit regierungskritischen Meinungsäußerungen umzugehen. Unterstützungen durch deutsche Konsulate stoßen bei rechtlichen Problemen oft an Grenzen.

Deutsche Urlauber sollten sich vor der Einreise in die Türkei informieren. Es ist ratsam, Hinweise zu Einreisekontrollen und Zollvorschriften aufmerksam zu beachten. Das Ziel bleibt, rechtliche und existenzbedrohende Konsequenzen zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.