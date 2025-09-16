Auswärtiges Amt wird deutlich! Italien-Urlauber müssen sich jetzt vorsehen

Urlauberinnen und Urlauber, die einen Italien-Urlaub planen, sollten aktuell auf effektiven Mückenschutz achten. Das Auswärtige Amt warnt vor gestiegenen Infektionen mit dem Chikungunya-Virus in Norditalien, besonders in den Regionen Emilia-Romagna und Veneto.

In Verona wurden kürzlich Veranstaltungen abgesagt, um das Risiko von Übertragungen zu minimieren. Der Virus wird durch Mückenstiche, der sogenannten Tigermücke, übertragen.

Auswärtiges Amt warnt Italien-Urlauber

Zum Schutz vor Stichen rät das Centrum für Reisemedizin (CRM) zu langer, heller und imprägnierter Kleidung. Auch Mückenschutzmittel mit mindestens 30 Prozent DEET und Moskitonetze an Fenstern oder Betten bieten Schutz. In den betroffenen Regionen ist Vorsicht geboten, um Infektionen während des Italien-Urlaubs zu vermeiden.

Eine Impfung gegen Chikungunya ist verfügbar. Laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist sie für Personen ab 12 Jahren empfohlen, die in betroffene Gebiete reisen. Das Auswärtige Amt fordert Reisende auf, vor dem Italien-Urlaub ärztliche Beratung einzuholen, um Impfrisiken und -nutzen individuell zu prüfen.

Teilweise monatelange Schmerzen

Typische Symptome der Erkrankung sind Fieber, Gelenkschmerzen, Hautausschläge, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Gelenkschmerzen können teilweise über Monate oder Jahre anhalten. Besonders ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen tragen ein höheres Risiko für schwerere Verläufe. Solche Erkrankungen können jeden Italien-Urlaub unerwartet belasten.

Das Virus kommt in tropischen Regionen weltweit vor. Auch in Europa treten immer wieder Infektionen auf, obwohl es hier nicht endemisch ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte vor der globalen Ausbreitung des Virus. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind daher vor und während eines Italien-Urlaubs besonders wichtig. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.