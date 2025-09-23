Auch das Auswärtige Amt warnt – zahlreiche Kreuzfahrten gestrichen!

Royal Caribbean hat alle Reisen zu seinem Privatresort Labadee in Haiti bis Mai 2026 abgesagt. Der Kreuzfahrt-Anbieter reagiert auf die dramatische Sicherheitslage in Haiti und verschärfte Reisewarnungen.

Besonders eine US-Warnung und die drastischen Hinweise deutscher Behörden warnen Urlauber vor der Situation im Karibikstaat. Hier erfährst du mehr darüber!

Kreuzfahrt-Träume durch Gewalt in Haiti zerstört

Laut „merkur.de“ betrifft die Absage Tausende Passagiere, die paradiesische Strände und Aktivitäten geplant hatten. Die „Freedom of the Seas“ mit 3634 Gästen kann Labadee nicht mehr anfahren. In Haiti beherrschen bewaffnete Banden viele Gebiete. Sogar der Flughafen Port-au-Prince musste schließen. Ein Kreuzfahrt-Besuch im August wurde für Urlauber ein Albtraum.

+++Kreuzfahrtschiff muss plötzlich umdrehen – nach zwei Stunden knallte es+++

Das Auswärtige Amt beschreibt die Lage in Haiti als lebensgefährlich. Organisierte Gangs bekämpfen die Polizei, plündern und entführen täglich Menschen. Empfohlene Lösegelder reichen bis zu Hunderttausenden Dollar. „Es besteht weiterhin ein hohes Entführungsrisiko für Ausländer sowie die konkrete Gefahr, bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zu Schaden kommen“, so deutsche Behörden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kreuzfahrt-Ausfälle belasten den Tourismus Haitis

Die Kreuzfahrt-Absagen treffen Haitis Wirtschaft und Tourismusbranche schwer. Labadee, bekannt für seine Naturschönheiten, bot Arbeit und Einkommen für viele Menschen. Lokale Unternehmen profitierten stark von den Kreuzfahrtgästen, doch die Lage sorgt für Verwerfungen. Royal Caribbean hatte bereits vorher Schiffe von Labadee abgezogen und die Situation neu bewertet.

Mehr Themen für dich:

Wie „merkur.de“ weitere berichtet, bietet Royal Caribbean Alternativen wie Jamaika, Bahamas und die Dominikanische Republik an. Auf einem Kreuzfahrt-Schiff der Reederei gab es in Puerto Rico einen tragischen Vorfall. Die langfristige Aussetzung der Fahrten markiert einen tiefen Einschnitt für Haitis ohnehin angeschlagene Wirtschaft. Haiti bleibt auch in Zukunft für Kreuzfahrten schwierig.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.