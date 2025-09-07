Auswärtiges Amt verschärft Warnung für dieses Land – Deutsche sollten aufpassen

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den sogenannte Snapback-Mechanismus gegen den Iran aktiviert. Dies führt zur Rückkehr vorheriger UN-Sanktionen.

Grund für diesen Schritt sind wiederholte schwere Verstöße des Iran gegen das internationale Atomabkommen (JCPOA). Ab dem 1. September warnt das Auswärtige Amt alle Deutschen, den Iran sofort zu verlassen, da das Risiko willkürlicher Festnahmen drastisch gestiegen ist.

Warnung des Auswärtigen Amts

Das Auswärtige Amt reagierte mit einer klaren Empfehlung, Reisen zu vermeiden. Schätzungen zufolge betrifft dies mehrere Tausend Deutsche, darunter Geschäftsreisende und Touristen. Diese müssen mit Flugausfällen und nicht funktionierenden Bankkarten rechnen. Das Auswärtige Amt rät zudem, politische Inhalte von digitalen Geräten zu löschen und die Krisenvorsorgeliste zu nutzen.

Deutschland schloss außerdem seine Botschaft in Teheran für Besucher. Konsularische Dienstleistungen finden nur noch eingeschränkt statt. Betroffen sind vor allem Individualreisende und jene mit Kontakten zu iranischen Staatsangehörigen. Auch Social-Media-Posts oder Diskussionen zur iranischen Politik können potenziell gefährlich werden.

Das Auswärtige Amt mahnt zur Vorsicht

Der Snapback-Mechanismus, eingeführt als Schutzklausel des Atomabkommens, ermöglicht die erneute Inkraftsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran ohne Veto-Recht anderer Länder. Die Einschränkungen sind drastisch: Neben Flugverboten und Reisebeschränkungen drohen auch wirtschaftliche Nachteile für den Iran. Besonders gefährlich für die Reisenden sind GPS-Geräte, eigentlich harmlose Fotos und regimekritische Aussagen, das alles könnte als Spionage gewertet werden.

Der Iran bezeichnet diesen Schritt als rechtswidrig und droht mit Gegenmaßnahmen. Die USA begrüßen das Vorgehen, betonen aber ihre Bereitschaft zu friedlichen Verhandlungen. Russland und China lehnen die Aktion ab, können sie aber nicht verhindern. Das Auswärtige Amt bleibt bei seiner Einschätzung: Reisen in den Iran sind extrem risikobehaftet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.