Auswärtiges Amt warnt Griechenland-Urlauber – sie können die Gefahr früh erkennen

Regelmäßig warnt das Auswärtige Amt der Bundesregierung vor Gefahren und Risiken in den Ländern dieser Welt – für jeden, der einen Urlaub oder eine Reise plant, eine wichtige Hilfestellung.

Auch beliebte Urlaubsregionen wie Griechenland finden sich auf der Liste wieder. Wer vor dem nasskalten deutschen Herbst lieber ans Mittelmeer fliehen will, sollte sich die dort aufgeführten Punkte womöglich etwas genauer anschauen.

Auswärtiges Amt warnt Griechenland-Urlauber

Denn Griechenland hat aufgrund seiner klimatischen Voraussetzungen auch außerhalb unserer „deutschen“ Sommerurlaubs-Saison mit hohen Temperaturen und regionaler Trockenheit zu kämpfen – und diese Bedingungen führen leider nicht selten zu verheerenden Feuern und Waldbränden.

Daher warnt auch das Auswärtige Amt auf seiner Website: „Aufgrund der herrschenden klimatischen Bedingungen kommt es in ganz Griechenland zu zahlreichen Busch- und Waldbränden. Mit einer Beeinträchtigung der Infrastruktur, Straßensperren und weiteren Einschränkungen auch in Tourismusgebieten muss gerechnet werden. Die Feuer können sich durch wechselnde Windrichtungen schnell ausbreiten oder wieder neu entfachen.“

Online-Karte warnt vor Bränden

Damit man nicht schlimmstenfalls erst am Urlaubsort von den Flammen überrascht wird, verweist das Auswärtige Amt auf eine interaktive Karte von „foties.gr“. Hier werden mithilfe von Satelliten-Bildern in Echtzeit aktuelle Feuer und Brandherde in Griechenland vermerkt. Urlauber können sich so frühzeitig über die Gefahren in ihren Regionen informieren.

Zudem verweist das Auswärtige Amt auf die Internetseite des griechischen Katastrophenschutzes – und empfiehlt, auf dem Handy die Option „Notfallbenachrichtigungen (Cell Broadcast Alerts)“ zu aktivieren, über die griechische Behörden regionale Push-Nachrichten in Notfällen versenden.