Ekel-Alarm im Meer von Australien: Badegäste klagen über allergische Reaktion – mehrere Strände gesperrt

Strände sind für viele Menschen der Inbegriff von Entspannung. Sie genießen ihren Urlaub am Meer, schwimmen im klaren Wasser oder liegen in der Sonne. Doch was passiert, wenn ein Strand plötzlich nicht mehr friedlich, sondern gefährlich ist?

Genau das erleben gerade Menschen in Südaustralien. Die Idylle wurde durch ein rätselhaftes Naturphänomen gestört, das sowohl Urlauber als auch Einheimische beunruhigt. Behörden und Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel, während sich die Probleme vor Ort häufen.

Gefährliche Entwicklungen stören den Urlaub in Australien

An den Stränden von Waitpinga und Parsons wurde meterweise gelber Schaum angespült. Dazu kommen zahllose tote Meerestiere wie Fische, Seepferdchen und Oktopusse, die die Küsten verschandeln, wie der wie der Sender „9News“ unter Berufung auf Augenzeugen berichtete. Auch Surfer und Badegäste, die sich eigentlich auf einen unbeschwerten Aufenthalt gefreut hatten, beklagen sich. Viele klagen über Juckreiz, Atemprobleme oder brennende Augen. Für Bewohner und Touristen, die hier ihren Urlaub verbringen wollten, ist die Situation mehr als unerwartet.

++ Urlaub in Kroatien wird zur Nervenbelastung – immer mehr Touristen reisen ab ++

Wissenschaftler vermuten, dass eine Mikroalgenblüte die Ursache sein könnte. Solche Blüten entstehen oft durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Überdüngung aus landwirtschaftlichen Abwässern, hohe Temperaturen und starker Lichteinfall. Bestimmte Algenarten produzieren giftige Stoffe, die bei Menschen gesundheitliche Beschwerden und bei Tieren sogar zum Tod führen können. Über diese Giftstoffe hinaus sorgt die dichte Algenmasse regelmäßig für erhebliche Schäden im Ökosystem.

Ist der Urlaub in Gefahr?

Das Umweltministerium hat sofort reagiert und die Strände vorübergehend gesperrt. Urlauber, die eigentlich an den beliebten Stellen schwimmen, surfen oder entspannen wollten, müssen vorerst auf andere Aktivitäten ausweichen. Mehrere Behörden, darunter die Umweltbehörde EPA, untersuchen aktuell die Ursache des Phänomens. Vor Ort werden Wasserproben genommen, um den Verdacht auf Algenblüte zu untermauern.

Weitere News:

Die Wetterbedingungen scheinen das Problem zu verstärken. Ein EPA-Sprecher erklärte gegenüber „9News“: „Die Temperaturen liegen derzeit 2,5 Grad über dem Normalwert, wobei schwacher Wind und geringer Wellengang zu den Bedingungen beitragen.“ Zusätzlich habe eine Hitzewelle besonders starke Auswirkungen auf das stehende Wasser. Für viele Urlauber bedeutet das, dass sie einen sicher geglaubten Strandaufenthalt verschieben müssen, solange die Strände gesperrt bleiben.

Die Situation zeigt, wie groß die Auswirkungen von Naturphänomenen auf den Menschen sein können. Gerade für Menschen, die in ihrem Urlaub Sonne und Meer genießen wollen, ist dies eine ernüchternde Erfahrung. Ob und wann die Strände wieder geöffnet werden können, bleibt bisher offen. Klar ist jedoch, dass der Vorfall für Einheimische und Touristen hohe Aufmerksamkeit erfordert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.