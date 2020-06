Australien: Mann muss Tod seiner Eltern mitansehen – der nächste Horror folgt sofort

Es ist eine Geschichte wie aus einem Horrorfilm. Doch ein Mann aus Australien hat sie wirklich erlebt.

Gemeinsam mit seinen Eltern Bob und Jan sowie seiner Freundin Galina war der Australier Ryan mit einem Fischerboot in der Nähe von Coral Bay in West-Australien unterwegs, berichtet die englische Zeitung „The Sun“.

Australien: Paar muss drei Kilometer an Küste schwimmen

Dann das Unglück: Das Boot kenterte plötzlich, Ryans Eltern konnten sich nicht retten und starben. Der junge Mann und seine Partnerin mussten eine furchtbare Entscheidung treffen und die beiden im Meer in Australien zurücklassen, um sich selbst zu retten.

Drei Kilometer schwamm das Paar, um an Land zu kommen. Doch die Entfernung war nicht die einzige Herausforderung: In dem Gebiet, das Ryan und Galina ohne Boot durchqueren mussten, halten sich auch Haie auf.

Große Trauer um verstorbene Eltern

Sie schafften das Wunder, erreichten nach mehreren Stunden die australische Küste, wo sie eine Gruppe Camper alarmierten.

Ryan und Galina haben überlebt - doch die Trauer um Bob und Jan ist groß. In einem Statement erklärte die Familie laut „The Sun“: „Sie waren wundervolle Menschen, voller Leben und sie taten, was sie liebten, an einem Ort, den sie liebten.

Wir sind so stolz auf Ryan und Galina und so froh, dass sie es geschafft haben.“ (cs)