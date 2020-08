Australien: Hai greift Frau an – wie ihr Mann dann reagiert, ist unglaublich

Port Macquarie. Dramatische Szenen am Shelley Beach in Port Macquarie (Australien)!

Surferin Chantelle Doyle (35) und ihr Ehemann hatten sich am Samstagmorgen auf die Wellen vor der Küste von New South Wales im Südosten von Australien gewagt. Doch dann tauchte plötzlich ein großer Weißer Hai aus den Fluten auf.

Australien: Weißer Hai greift Surferin an

Der zwischen zwei und drei Meter lange Raubfisch griff Chantelle Doyle an und fügte ihr schwere Wunden an ihrem rechten Bein zu. Als ihr Mann feststellte, dass der Hai keine Anstalten machte, von der 35-Jährigen abzulassen, fasste er einen waghalsigen Entschluss. Darüber berichten australische Medien.

Der Kiefer eines Weißen Hais kann eine gewaltige Bisskraft erzeugen. Foto: imago images / Nature Picture Library

+++ Australien: Zehnjähriger von Hai attackiert – dann passiert was Unerwartetes +++

„Dieser Kerl paddelte hinüber und sprang von seinem Brett auf den Hai“, berichtet Steven Pearce, Geschäftsführer einer lokalen Wasserrettungs-Organisation. Anschließend habe der Mann auf das junge Tier eingeschlagen, um es dazu zu bringen, seine Frau loszulassen!

Ehemann schlägt auf Hai ein, um seine Frau zu retten

Und die mutige Aktion des Surfers hatte Erfolg: Der Hai ließ tatsächlich von Chantelle ab, die anschließend von ihrem Mann zurück zum Strand gebracht wurde. „Ziemlich heftig, wirklich heroisch“, adelt Pearce den Heldenmut des Ehemannes.

----------------------------------

Der Weiße Hai:

gilt mit einer Länge von vier bis sieben Metern und einem Gewicht von bis zu drei Tonnen der größte Raubfisch der Welt

kommt in nahezu allen Klimazonen vor und bevorzugt gemäßigte Küstengewässer

trägt seinen Namen aufgrund seiner auffällig hellen Bauchfärbung

gilt weltweit als gefährdete Tierart, der Bestand im Mittelmeer gilt sogar als stark gefährdet

Sein einziger bekannter natürlicher Feind im Tierreich ist der Schwertwal

----------------------------------

+++ Australien: Frau geht Schnorcheln – jetzt liegt sie schwerverletzt im Krankenhaus +++

Augenzeugen und Sanitäter kümmerten sich um die 35-Jährige, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Von dort wurde sie zu einer weiteren Klinik transportiert, wo sie einer Operation unterzogen wurde. Sie befindet sich in einem stabilen Zustand.

Ungewöhnlich viele Hai-Sichtungen

Der Haiangriff auf Chantelle Doyle markiert bereits die dritte derartige Attacke vor Australiens mittlerer Nordküste in den letzten Monaten, teilten die örtlichen Rettungskräfte dem „Sydney Morning Herald“ mit. Erst im Juli war ein 15-jähriger Surfer nach einer Hai-Attacke am Wooli Beach verstorben.

----------------------------------

Mehr News:

----------------------------------

Steven Pearce wundert sich in diesem Jahr über die „ungewöhnliche Menge an Hai-Aktivitäten“ vor der mittleren Nordküste. Er vermutet, dass dies mit der Wanderung der Wale zusammenhängt, die zu dieser Jahreszeit stattfindet. (at)