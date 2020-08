Australien: Frau geht Schnorcheln – jetzt liegt sie schwerverletzt im Krankenhaus

Eine Frau erlebt in ihrem Australien-Urlaub etwas furchtbares. (Symbolbild)

Urlauberin Alice Ramsey (30) nahm an einer Schnorcheltour in Australien teil. Die Gruppe war an Bord eines Ningaloo Discovery-Schiffes. Beim Tauchgang passierte jedoch etwas schockierendes. Nun liegt die Frau schwerverletzt im Krankenhaus.

Australien: Frau geht Schnorcheln

Was war bei der Schnorcheltour passiert? Es begann wohl damit, dass die Gruppe im Wasser einen etwa 30 Tonnen schweren Buckelwal mit seinem Kalb entdeckte.

+++ Australien: Zehnjähriger von Hai attackiert – dann passiert was Unerwartetes +++

Das junge Tier schwamm sogar auf die Schnorchler zu, berichtet „ The Sun“. Doch die beschützende Wal-Mutter sah in den Urlaubern offenbar eine Gefahr für ihr Junges und schlug mit der Flosse zu.

---------------------------

Das ist Australien:

ein föderaler Staat auf der Südhalbkugel der Erde, das vom Pazifik umschlossen ist

Nachbarstaaten sind Neuseeland, Indonesien, Osttimor und Papua-Neuguinea

Hauptstadt Canberra

rund 25,3 Millionen Einwohner (Stand 2019), 7.688.287 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Englisch

die Ureinwohner, die Aborigines, leben seit mindestens 50.000 Jahren auf dem Kontinent

seit 1907 unabhängig von Großbritannien

---------------------------

Australien: Urlauberin schwerverletzt im Krankenhaus

Durch die Wucht der Flosse wurden die Rippen von Alice Ramsey ernsthaft verletzt. Zusätzlich verletzen die Pocken des Buckelwals die Haut der Frau

--------------

Weitere News:

Zoo: Mann steht vor Mega-Aquarium – und trifft eine folgenschwere Entscheidung

Kreuzfahrt: Gäste betreten „Mein Schiff“ – kurze Zeit später sind sie fassungslos

Urlaub auf Kreta: Familie wird umgebucht – Mann verwirrt: „Ist es für Kreta normal ...“

-----------

.

Die Wal-Mutter wollte ihr Kalb beschützen. (Symbolbild) Foto: imago images / OceanPhoto

Die Urlauberin selbst habe das Ausmaß ihrer Verletzungen erst auf dem Boot erkannt. Umgehend wurde die 30-Jährige in das Royal Perth Hospital gebracht.

Laut „The Sun“ verglichen die Ärzte die inneren Verletzung von Alice mit einem Unfall mit einem Auto. (mia)