Vorsicht im August! Horoskop warnt 3 Sternzeichen vor gesundheitlichen Schäden

Die nächste Hitze-Welle steht kurz bevor und damit heißt es für die meisten wieder: Raus in die Natur, um was zu erleben! Drei Sternzeichen sollten im August allerdings aufpassen, dass ihnen die Unternehmenslust nicht zum Verhängnis wird. Bei IHNEN sagt das Horoskop nämlich gesundheitliche Probleme voraus…

Was sich erstmal wie eine Hiobsbotschaft anhört, muss natürlich keine werden. Trotzdem sollten insbesondere drei Sternzeichen im August aufpassen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Denn das Horoskop sagt hier keine rosigen Aussichten voraus.

Horoskop sagt gesundheitliche Schäden im August voraus

In Sachen Gesundheit haben vor allem die Waagen im August keine guten Aussichten. Besonders der Mars macht ihnen gehörig zu schaffen: Stress und Herausforderungen sind vorprogrammiert. Am 9. August kommen die zerstörerischen Energien des Mars dann auf einen Höhepunkt, wenn er mit Saturn in eine herausfordernde Konstellation tritt. Pass auf, dass du es nicht zu hektisch angehen lässt, denn das Horoskop sagt dir ein besonders hohes Unfallrisiko voraus! Und wo viel Stress ist, sind auch gesundheitliche Schäden nicht weit entfernt…

Und auch für die Widder wird der August eine echte Herausforderung. Zwar gibst du sonst gerne mal Vollgas, doch auch dich trifft die rückläufige Bewegung des Saturn hart. Wenn dann am 9. August auch noch Saturn und dein Herrscherplanet Mars aufeinandertreffen, solltest du tunlichst eine Pause einlegen. Pass auf dich auf, denn Krankheiten oder Unfälle sind schneller passiert, als du gucken kannst! Also: Versuche in der ersten August-Hälfte Piano zu machen, um deine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen. Und mach dir nicht zu viel Stress, denn schon am 14. August stehen deine Sterne wieder positiv und das Horoskop verspricht gute Gesundheit.

Steinböcke haben es gleich dreifach schwierig

Auch den Steinböcken steht ein eher wenig rosiger August in Sachen Gesundheit bevor. Den ganzen Monat steuert dein Herrscherplanet Saturn gegen dich und stellt dich damit ziemlich auf die Probe. Doch am Ende wirst du auch das meistern und stärker wieder hervorgehen! Achte darauf, es beim Sport ruhig angehen zu lassen und deinen Körper nicht zu überschätzen. Sonst drohen dir durch das Aufeinandertreffen von Saturn und Mars am 9. August Gelenkschmerzen, Spannungen oder Krämpfe nach dem Sport!

Auch am 12. August sagt das Horoskop dir einige Probleme voraus – allerdings nicht körperlich, sondern mental! Achte auf deine mentale Gesundheit, die nun wichtiger ist, denn je. Andernfalls drohen dir am 18. August sogar Verschlechterungen, die du mit viel Ruhe und Reflexion umgehen könntest. Und halte durch: Mit der Unterstützung deiner Familie kann sich deine Gesundheit am 21. August schon bessern, schließlich steht der Saturn dann wieder auf deiner Seite.