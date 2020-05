Attila Hildmann rief zu einer Demo gegen die Corona-Verordnungen am Mittwoch auf. Plötzlich kam es vor dem Reichstag in Berlin zu einem Angriff auf ein ARD-Kamerateam. (Symbolbild)

Attila Hildmann ruft zu Demo in Berlin auf – plötzlich wird ein ARD-Kamerateam angegriffen

Attila Hildmann entwickelt sich in den vergangenen Wochen zunehmend zum radikalen Gegner der Corona-Schutzverordnungen. Immer wieder spricht er seine Unzufriedenheit aus und ruft auch seine Fans über die sozialen Medien dazu auf, an Demos teilzunehmen und Widerstand zu leisten.

Am Mittwoch ist es auf einer solchen Demo in Berlin zu einem Angriff auf Medienvertreter gekommen. Ein ARD-Kamerateam wurde plötzlich angegriffen.

Attila Hildmann: Koch ruft zu Demo auf, dann eskaliert die Lage

Attila Hildmann will die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz vor dem Coronavirus einfach nicht hinnehmen. Er sieht außerdem die Demokratie in Gefahr und rief deshalb zu einer Demo gegen die Corona-Beschränkungen am Mittwoch vor dem Reichstag auf. Der Vegan-Koch wollte für eine „Vermeidung der nächsten Diktatur und zum Erhalt unserer Demokratie und Freiheit“ demonstrieren.

Nachdem er als einer der ersten vor Ort war, versammelten sich schließlich auch immer mehr seiner Unterstützer auf der Wiese vor dem Reichstag. Ab 16 Uhr kamen zunehmend Menschen vor den Reichstag, wie die Polizei am Mittwochabend meldete. Insgesamt etwa 400 Demonstranten sollen schließlich vor Ort gewesen sein. Doch für Hildmann war die Demo schnell wieder vorbei. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis.

Die Polizei, die nicht mit einem Ansturm der Menschen gerechnet hatte, forderte die Demonstranten auf, das Gelände zur Einhaltung der Eindämmungsmaßnahmenverordnung zu verlassen. Dafür nutzte sie auch Lautsprecherdurchsagen. Der Großteil der versammelten Menschen folgte der Aufforderung der Polizisten jedoch nicht, sodass diese polizeiliche Maßnahmen durchführten.

Plötzlicher Angriff auf ARD-Kamerateam

Gegen 18.15 Uhr soll die Lage dann weiter eskaliert sein. Es soll plötzlich zu einem Angriff auf ein Kamerateam der ARD gekommen sein. Ein Mann soll versucht haben, den 51-jährigen Tonassistenten zu treten, traf dabei aber seine Ton-Angel. Diese prallte daraufhin gegen den Kopf des 56-jährigen Kameramannes.

Daraufhin versuchte der tatverdächtige Mann zu flüchten. Polizisten einer Einsatzhundertschaft gelang es allerdings, den Mann festzunehmen. Der 46-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Verdacht der Körperverletzung auf. Das Kamerateam blieb glücklicherweise unverletzt.

Diverse Verfahren eingeleitet

Neben dem Angriff auf das Kamerateam kam es zu weiteren Zwischenfällen. Insgesamt stellte die Polizei von 24 Personen die Identitäten fest und leitete Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz ein.

Zudem wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz geschrieben. Anschließend entließ die Polizei alle Personen wieder. Rund 260 Polizisten waren vor dem Reichstag im Einsatz.

Damit häufen sich die Angriffe auf Vertreter der Presse. Erst am 1. Mai war ein Kamerateam der ZDF-Heute-Show am Rande einer Demo brutal angegriffen worden. Dabei wurden sechs Mitarbeiter verletzt. <<< Mehr Infos dazu liest du hier >>>

Dabei hatte Attila Hildmann eigentlich zu einer „friedlichen Demonstration“ am Mittwoch aufgerufen. (nk)