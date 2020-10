am 07.10.2020 um 08:26

Asteroid: Nasa will folgenschweren Einschlag verhindern – und hat dazu DIESEN Plan

Die Nasa versucht schon frühzeitig Gefahren für die Erde – wie zum Beispiel Asteroiden – aus dem Weltall zu erkennen.

Der Asteroid „Bennu“ könnte zu einer großen Gefahr für unseren Planeten werden. Deswegen hat die US-Bundesbehörde einen Plan geschmiedet, um einen möglichen Zusammenstoß zwischen der Erde und dem Asteroiden zu verhindern.

Asteroid: Nasa will folgenschweren Einschlag verhindern

Laut „wetter.com“ befindet sich der Asteroid „Bennu“ gerade etwa 334 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Trotzdem könnte er für den „blauen Planeten“ zu einer Gefahr werden.

---------------

Das ist die Nasa:

Die Nasa ist eine Bundesbehörde der USA für Raumfahrt und Flugwissenschaften

Sie wurde 1958 gegründet

Ihr Hauptsitz befindet sich in Washington D.C.

---------------

Das sieht offenbar auch die Nasa so und hat deswegen eine Mission gestartet, welche einen Zusammenstoß verhindern soll.

Asteroid: Nasa startet Mission

Bereits vor vier Jahren hat die Nasa zu diesem Zweck eine Raum-Sonde ins All geschickt, welche sich auf dem Weg zu dem Asteroiden machte. Mitte Oktober diesen Jahres ist es dann soweit: „OSIRIS-REx“ wird den Asteroiden erreichen.

---------------

---------------

Die Raum-Sonde wird auf ihrer Mission allerdings nicht auf dem Asteroiden landen, sondern einen drei Meter langen Roboter-Arm ausfahren, welcher dann 60 Gramm Gesteinsproben einsaugen wird.

Asteroid: Nasa sammelt Informationen

Dabei handelt es sich um eine Prämiere: Noch nie zuvor hat die Nasa Asteroiden-Teilchen eingesammelt, so „wetter.com“. Danach wird „OSIRIS-REx“ sich auf den Rückweg zur Erde machen.

Asteroid: „Bennu“ könnte in 150 Jahren auf die Erde treffen. (Symbolbild) Foto: imago images / Science Photo Library

In etwa drei Jahren soll die Raum-Sonde dann in Utah (USA) landen. Trotzdem bleibt für die Nasa noch genug Zeit, um die Asteroiden-Teilchen zu untersuchen und gegebenenfalls daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. „Bennu“ könnte erst in 150 Jahren mit der Erde kollidieren. (gb)