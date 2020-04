Asteroid macht etwas Unerwartetes: Forscher stehen vor einem Rätsel – „sehr selten...“

Schon seit über 20 Jahren beobachten Forscher jede Bewegung von Asteroid (6478) Gault.

Das Besondere an ihm: Der Asteroid verhält sich seit Kurzem ganz anders als seine Artgenossen. Das stellt die Astronomen laut den Uniportal „MIT News“ nicht nur vor ein, sondern gleich vor zwei Rätsel.

Asteroid (6478) Gault verhält sich seit Jahren seltsam

Im Frühjahr bemerkten die Astronomen um Michael Marsset vom MIT, dass es sich bei (6478) Gault um einen aktiven Asteroiden handelt. Das bedeutet: Er stößt Staub aus und zieht nicht nur einen, sondern gleich zwei Schweife hinter sich her. „Das ist sehr selten“, sagt Marsset.

Ein Komet mit zwei Schweifen ist nichts ungewöhnliches, für einen Asteroiden wir (6478) Gault allerdings schon Foto: imago images / blickwinkel

Und ungewöhnlich dazu: Der Asteroid ähnelt mit diesem Verhalten eher einem Kometen. Für die Forscher ist das bislang ein Rätsel.

Forscher beobachten „dramatisch Änderung“

Während die Astronomen noch an dessen Lösung tüftelten, fiel ihnen eine weitere Überraschung auf: (6478) Gault verändert immer wieder binnen weniger Monate seine Farbe.

„Wir haben noch nie eine so dramatische Änderung wie diese in einer so kurzen Zeit gesehen“, sagte Francesca DeMeo, eine Co-Autorin der Studie.

------------------

Das können wir laut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) von den Asteroiden lernen:

Asteroiden stammen aus der Frühphase des Sonnensystems

Ihre Erforschung kann dazu beitragen, die Entstehungsgeschichte zu entschlüsseln

Der Einschlag von Asteroiden und Kometen auf der Erde wird mit der Entstehung des Lebens in Verbindung gebracht

Immer wieder treffen kleinere Objekte die Erde und können dabei Natur und Infrastruktur schädigen

------------------

Möglicherweise deute der Farbwandel darauf hin, dass der Asteroid seine gealterte Staubschicht verliert und anschließend eine neue Oberfläche aus Stein zeigt.

------------------

Mehr Themen:

Nasa veröffentlicht unglaubliche Bilder – DAS hast du noch nie gesehen

Supermond: Nicht verpassen! Um diese Uhrzeit musst du unbedingt in den Himmel schauen

Sensationsfund! Forscher finden Dinosaurier-Skelett – es stellt DIESE Theorie infrage

------------------

Gefährliches Verhalten

Der Grund dafür könnte die schnelle Rotation um seine eigene Achse sein, mit der (6478) Gault die Staubschicht weggepustet.

Ein Verhalten, das dem Himmelskörper gar nicht gut bekommt: Macht er über einen langen Zeitraum genau so weiter, kann die Rotation so stark werden, dass er sich durch die Fliehkraft letztlich auflöst.

Klarheit herrscht um den 1988 entdeckten (6478) Gault also noch nicht. Deswegen wollen die Wissenschaftler den besonderen Asteroiden laut den „MIT News“ weiterhin genau beobachten. Womöglich hält er noch weitere Überraschungen für sie bereit. (vh)