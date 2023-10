„Assassin’s Creed: Mirage“: Gamer wegen neuem Spiel auf 180 – „Was soll der Scheiß?“

In der Nacht auf Donnerstag, den 5. Oktober, war es endlich soweit: Ubisoft brachte den neuesten Teil einer ihrer erfolgreichsten Videospielreihen auf den Markt: „Assassin’s Creed: Mirage“ erscheint für PC, PS4 und PS5, Xbox One und Series.

Fans der Reihe blieben bis spät in die Nacht wach, um pünktlich zum Release zuzuschlagen und den Download zu starten. Oder man orderte sich „Assassin’s Creed: Mirage“ bereits als Preload und fing in der Nacht bereits mit dem Zocken an.

Doch ganz ohne Nebengeräusche lief der Start nicht ab.

„Assassin’s Creed: Mirage“ ist da

Denn offenbar gab es zahlreiche Probleme beim Download des Spiels – wenn man den Gamern Glauben schenkt, die sich wütend auf „X“ (ehemals Twitter) zu Wort melden. Einige Spieler hatten extra „Ubisoft Plus“ abonniert, um früher Zugriff auf das Spiel zu haben – konnten aber dennoch nicht auf den vorzeitigen Pre-Download zugreifen.

„Warum kann ich es trotz Ubisoft Plus nicht für PC runterladen?“, ärgert sich ein User. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Die lassen es mich zur Bibliothek hinzufügen, aber sagen dann, mein Key sei ungültig, wenn ich es downloaden will.“ Die Community vermutet, dass sie den Vorteil eines vorzeitigen Downloads trotz Plus-Abo wohl nicht verwenden können – weil man erst die Zeitverschiebung abwarten müsse.

Entwickler Ubisoft hat seinen Sitz in Kanada. Solange es dort nicht 0 Uhr – also pünktlich Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag – war, konnte man wohl auch trotz Pre-Load-Versprechen nicht auf das Spiel zugreifen.

Gamer stocksauer

Apropos Release: Wie Ubisoft selbst mitteilte, haben Konsolen-Spieler bei „Assassin’s Creed: Mirage“ einen kleinen Vorteil gegenüber PC-Spielern – sie hatten tatsächlich bereits eine Stunde eher Zugriff auf den neuen Teil. Und diese Stunde nutzten die Gamer mal sowas von aus – was einen PC-Gamer zur Weißglut brachte.

„Könnt ihr mir mal erklären, ob ihr Lack gesoffen habt?“, tobt er auf X. Einige Online-Herausforderungen des Spiels wurden von Konsolen-Spielern nämlich schon hundertausendfach durchgeführt – während PC-Spieler noch gar keine Chance hatten, sich daran zu probieren. „Nur weil die Konsolen-Gamer mal wieder im Vorteil sind und die Läden es früher rausgeben“, ärgert er sich. „Was soll der Scheiß?“

„Assassin’s Creed: Mirage“ ist bereits der 13. Teil der erfolgreichen Spielereihe.