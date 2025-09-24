Monster-Taifun wütet in Asien: Immer mehr Tote und Verletzte – Massen-Evakuierung in China

Die Auswirkungen des Super-Taifuns „Ragasa“, der seit Dienstag (23. September) in Asien wütet, werden immer verheerender. Während Rettungskräfte Todesopfer bergen, Verletzte versorgen und Vermisste suchen, beginnen in manchen Orten die Aufräumarbeiten. Doch es ziehen bereits neue Stürme auf. China und Hongkong bereiten sich auf das Schlimmste vor. Meteorologen vermuten, dass der Sturm am Freitagmorgen den Norden Vietnams erreichen wird, wo die Behörden bereits mit neuen Überschwemmungen rechnen.

Über die aktuelle Taifun-Lage in Asien berichten wir hier in einem News-Blog.

Taifun „Ragasa“ in Asien: Millionen fliehen in Südchina vor dem Sturm

Mittwoch (24. September)

10.17 Uhr: Mehr als eine Million Menschen in Südchina auf der Flucht

Am Mittwoch erreicht „Ragasa“ die Küstenregionen Südchinas, wobei der Taifun in der Provinz Guangdong in einer der höchsten Kategorien wütet. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. In Guangdongs Großstädten steht das öffentliche Leben nahezu still. Schulen bleiben geschlossen, der Nahverkehr ruht.

10.01 Uhr: Ausnahmezustand in Hongkong

Die chinesischen Behörden versuchen, die Bevölkerung bestmöglich auf die verheerenden Auswirkungen des Taifuns vorzubereiten. In Hongkong herrscht ebenfalls Ausnahmezustand: Die Regierung rief die höchste Warnstufe aus, das öffentliche Leben kam weitgehend zum Erliegen. Am dortigen Flughafen, einem wichtigen Knotenpunkt in Asien, mussten Hunderte Flüge gestrichen werden. Verletzte, umgestürzte Bäume und Vorbereitungen gegen umherfliegende Trümmerteile prägen das Bild der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Staudamm übergelaufen – 14 Tote in Dorf in Taiwan

8.05 Uhr: Taifun hinterlässt in Taiwan Spur der Verwüstung

Am Dienstagabend führte der Taifun in Taiwan zu massiven Überschwemmungen, nachdem ein Staudamm in Hualien überlief. Der Landkreis wurde von der Flut schwer getroffen, besonders das Dorf Guangfu, wo mindestens 14 Menschen ums Leben kamen. Ältere Bewohner, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, starben oft in ihren Häusern. Eine Überlebende schilderte unter Tränen, dass ihre Mutter unter den Schlammmassen begraben sei, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. 30 weitere Menschen wurden verletzt, während immer noch 124 Menschen vermisst werden. Im Osten Taiwans kämpften Einsatzkräfte unermüdlich gegen die Folgen des Tropensturms, um Verschollene zu finden und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

Verwüstungen auf den Philippinen – jetzt kommt Tropensturm „Bualoi“

6.17 Uhr: Katastrophe auf den Philippinen verschärft sich

Bevor der Super-Taifun „Ragasa“ Taiwan erreichte, wütete er auf den Philippinen, richtete dort schwere Verwüstungen in mehreren Regionen an. Besonders der Norden, darunter die Babuyan-Inseln, wurde hart getroffen. Dort traf „Ragasa“ mit enormen Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h und heftigem Regen auf Land, was in mehreren Küstengebieten zu Überschwemmungen führte. Sieben Menschen kamen ums Leben, drei weitere werden noch vermisst. Insgesamt wurden über 190.000 Anwohner von dem Taifun in Mitleidenschaft gezogen. Während die Region sich von dem Monstersturm kaum erholt, bahnt sich bereits der nächste Tropensturm „Bualoi“ seinen Weg in Richtung der Philippinen und dürfte laut Experten am Donnerstag auf Land treffen. (mit dpa)

