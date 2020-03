Arktis: Schreckliche Bilder! Eisbären verhungern – und tun ausgerechnet DAS

Arktis. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arktis sind enorm – und treiben die ohnehin bedrohten Eisbären zum Äußersten.

Das schmelzende Eis ist für die Eisbären in der Arktis eine lebensbedrohliche Entwicklung. Von bestimmten Eisflächen aus können die Bären an ihre Beute gelangen, bei der es sich meist um Robben handelt, die durchs eisige Wasser schwimmen. Wenn diese Eisflächen verschwinden, drohen die Bären zu verhungern. Wie die „Daily Mail“ berichtet, lässt das einige Eisbären zu extremen Maßnahmen greifen.

Arktis: Hungrige Eisbären gehen auf Artgenossen los

Der russische Wissenschaftler Ilya Mordvintsev berichtet davon, dass die Eisbären beginnen, Artgenossen zu fressen, um zu überleben. „Fälle von Kannibalismus sind schon länger bekannt“, gibt er zu. „Aber wir sind besorgt, dass diese sonst nur sehr seltenen Fälle jetzt immer häufiger verzeichnet werden.“

Arktis: Hungernde Eisbären beginnen vermehrt, ihre eigenen Artgenossen zu fressen. Foto: imago images / Nature Picture Library

Große Männchen greifen Weibchen und Jungtiere an, weil diese einfache Ziele darstellen. Und auch Muttertiere schrecken nicht davor zurück, den eigenen Nachwuchs zu fressen.

Durch den Klimawandel sind in den letzten 25 Jahren mindestens 40 Prozent der Eisfläche in der Arktis verschwunden, so die „Daily Mail“. Zudem dringt der Mensch immer weiter in den Lebensraum der Eisbären vor, um dort fossile Brennstoffe zu gewinnen. (at)