Arabische Clans: „Man fühlte sich groß“ – Khalil handelte mit Drogen, prügelte und raubte – heute ist er Sozialarbeiter

Geschichten über arabische Clans boomen! Das sagenumworbene Clan-Oberhaupt Mahmoud Al-Zein hat in einem Buch über sein Leben ausgepackt, die szenekundigen Spiegel TV-Journalisten Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer werfen von außen einen Blick auf die „Macht der Clans“.

Und dann ist da noch der Blick von Aussteiger Khalil O., der zusammen mit der Journalistin Christine Kensche das Buch „Auf der Straße gilt unser Gesetz“ (Heyne-Verlag) herausgebracht hat.

Clan-Aussteiger erzählt seine Lebensgeschichte

Die Geschichte von Khalil O. enthält beides – die Story eines Insiders, großgeworden in einer Großfamilie, mit Karriere im kriminellen Clan. Doch es ist eben auch die Geschichte von einem, der es geschafft hat auszubrechen, der Kriminalität den Rücken zuzukehren. Einem, der heute mit Distanz auf die Clan-Szene schaut.

„Welt“-Journalistin Christine Kensche hat Hunderte Stunden mit dem Aussteiger verbracht, seine Erzählungen anhand von Akten und Sicherheitsexperten verifiziert. Sie hat den Clans eine Stimme gegeben – in der „Sprache“ der Clans.

„Das Geld, die Anerkennung hat mich angetrieben“

Khalils Eltern kamen Ende der 70er Jahren aus dem Libanon nach Deutschland. Er wächst in einem Dorf in Süddeutschland auf. Als sich seine Eltern trennen, zieht er nach Berlin. Schnell landet er dort im kriminellen Milieu. „Das Geld, die Anerkennung hat mich angetrieben“, sagt er gegenüber dieser Redaktion.

Die Rolle der Familie habe zwei Seiten gehabt. „Zum einen erleichterte es unheimlich, an alles mögliche heranzukommen. Aber sie war auch eine Art Korrektiv. Es gab Vorbilder in beide Richtungen.“ Brauchte Oma einen neuen Staubsauger, gingen er und seine Cousins auf Diebestour. Auf einer Hochzeit bekommt er einen Schlüssel angeboten, mit dem man Glücksspielautomaten knacken kann. Seine erste Waffe, ein Revolver „Smith & Wesson 357 Magnum“, kriegt er von seinem Onkel.

Clan-Aussteiger Khalil O. spricht über seine Vergangenheit. Foto: Marlene Gawrisch/ Randomhouse

„Freunde sind anders als Familie: die rennen, wenn es zu heiß wird. Ein Bruder schmeißt sich auf dich, um dich zu beschützen“, beschreibt er die Familien-Bande im Buch.

Erkenntnis reift: Richter sind auch nur Lutscher

Mit 14 landet Khalil das erste Mal vor dem Jugendgericht. Er hatte einen Mitschüler mit einem Messer bedroht. Der Respekt sei groß gewesen, doch schnell kam die Gewissheit, Richter sind auch nur „Lutscher.“

„Ich habe mich überlegen gefühlt, nachdem ich erkannt habe, dass vor Gericht, und vor allem vor dem Jugendgericht, nicht alles umgesetzt wird, was einem angedroht wird“, erzählt er rückblickend. Härtere Strafen, sagt er, brauche es nicht. Sie müssten nur strenger umgesetzt werden. „Ich muss als Richter nicht die dritte Bewährung auf die Erste draufpacken. Also die Haftzeit und die Bewährungszeit verlängern. Das ist ein flaches Signal. Keiner mag Knast, und viel weniger wollen abgeschoben werden.“

Razzien sieht Khalil O. kritisch. Foto: imago images / Reichwein (Symbolbild)

Berlins erstes Koks-Taxi

Khalil stieg ins Drogen-Geschäft ein, baute in einer angemieteten Wohnung Cannabis an. Später zog er nach eigener Aussage Berlins erstes Koks-Taxi auf. Die Polizei habe man da natürlich irgendwann als Gegenspieler wahrgenommen. „Man fühlte sich groß, wenn die Polizei neben einem stand und einen nicht kontrollierte. Man bezog das auf das eigene Können“, verrät der Familienvater.

Deren Vorgehen mit Razzien im Clan-Milieu sieht er kritisch: „Ich sehe darin, dass auch ein sehr großer Teil ganz klar die Mitteilung an die Bevölkerung sein soll: Wir tun was. Aber was? Dreimal im Jahr in ein Café, wo ich weiß, dass ich dort wenn es hoch kommt ein bisschen Gras bei Kunden und ein wenig unversteuerten Tabak finde. Es soll wirken, und nicht nur die Razzia, sondern auch für die Person, die politisch davon profitieren will.“

--------------------------------------

Mhallami kamen aus der Türkei

Das wesentlichste Kriterium der Zugehörigkeit des Einzelnen zum Clan ist die tatsächliche familiäre Verwandtschaft. Viele stammen ursprünglich aus dem Libanon, aus Syrien, dem Irak oder der Türkei. Vor allem im Ruhrgebiet wird häufig von Libanesen- Clans gesprochen. Gemeint sind dann kriminelle Mitglieder von Familien, die ursprünglich aus der Türkei und aus Syrien stammen. Sie gehören zu den sogenannten Mhallami, einer arabischstämmigen Volksgruppe.

Libanesen- gesprochen. Gemeint sind dann kriminelle Mitglieder von Familien, die ursprünglich aus der Türkei und aus Syrien stammen. Sie gehören zu den sogenannten Mhallami, einer arabischstämmigen Volksgruppe. Viele von ihnen wurden nach dem Ersten Weltkrieg aus der Türkei vertrieben und siedelten sich im Libanon an - oft fehlten ihnen die Mittel für Pässe und eine Einbürgerung. Hier lebten viele der Familien am Rand der Gesellschaft Als dort Bürgerkrieg ausbrach (1975 bis 1990), flohen viele der Familien nach Deutschland.

Viele haben in ihrer Fluchtbiographie gelernt, sich auf sich selbst und den Familienclan zu verlassen, wenn es ums Überleben geht. Diese Einstellung haben sie gewissermaßen importiert.

--------------------------------------

Doch die Lebensgeschichte Khalils ist nicht nur eine Story vom Saulus zum Paulus. Sie gibt auch tiefe Einblicke in die Geschichte und Strukturen der Clans. Sie gehen Generationen zurück in die Mhallami-Dörfer in der Türkei. „Von uns hier in Deutschland ist niemand mehr da geboren, selbst mein Vater kennt die Dörfer nur vom Hörensagen. Und trotzdem haben die Traditionen noch immer einen krassen Einfluss auf uns. Alles, was in Berlin passiert, wird an ihnen gemessen“, schildert er.

Schlüsselerlebnis sorgt für Umdenken

Es ist ein Schlüsselerlebnis, dass Khalil zum Ausstieg motivierte. Ein Läufer hatte ihn bei der Polizei verpetzt. Die rückte mit dem SEK an. Seine Frau, jüngste Cousine seiner Stiefmutter, war da mit dem ersten Baby schwanger. Ein Polizist wandte sich an ihn: „Der Bulle war Türke. Er sprach Deutsch, aber eine Sprache, die ich verstand: 'Was bist du für ein Mann?“, sagte er. „Deine Frau ist schwanger und im Nachthemd, und guck mal, wie viele fremde Männer sie jetzt gesehen haben!“ Die Erniedrigung sitzt, doch es dauert noch eine Weile, bis Khalil den Absprung schafft.

In „Auf der Straße gilt unser Gesetz“ erzählt Khalil seine Lebensgeschichte. Foto: Marlene Gawrisch/ Randomhouse

Inzwischen hat Khalil sein Abitur nachgeholt und studiert, arbeitet als Sozialarbeiter. Heute will er andere kriminelle Karrieren verhindern. Schließlich weiß er, wovon er spricht. Seine Familie hat seine Entscheidung respektiert, sein Vater ist stolz auf ihn.