Apple: Verkaufsstopp! HIER gibt es keine iPhones mehr – der Grund ist ernst

Die iPhones von Apple gehören zu den beliebtesten Smartphones. Besonders in Deutschland dominiert das iPhone – neben den Handys von Samsung den Markt. In vielen Ländern der Welt kann man sie einfach und problemlos kaufen. Bis jetzt!

Denn nun hat Apple in einem Land einen Verkaufsstopp seines Kassenschlagers und anderer Produkte angeordnet. Das Ganze hat einen sehr ernsten Hintergrund.

Apple: Verkaufsstopp! HIER gibt es nun keine iPhones mehr

Wer ein iPhone haben möchte, der muss eigentlich nur in den nächsten Apple-Store gehen oder eins im Netz kaufen. Doch in der Türkei ist das aktuell nicht so einfach.

Der türkische Apple Store ist aktuell zwar noch online, einkaufen können Kunden dort aber nicht. Es können nämlich keine Produkte in den Warenkorb hinzugefügt werden, so „macrumors.com“.

Beim Apple Store für die Türkei sind keine Einkäufe möglich

Dieser Umstand hat offenbar nichts damit zu tun, dass keine iPhones oder andere Apple-Produkte vorrätig sind. Es hängt also nicht mit den aktuellen weltweiten Lieferschwierigkeiten in unterschiedlichsten Bereichen zusammen, sondern mit der instabilen Währung des Landes.

Die Lira befindet sich seit Beginn des Jahres im Sinkflug. Nun wurde der Trend durch den Präsidenten der Türkei nochmal verschärft. Nachdem Tayyip Erdogan die extremen Zinssenkungen verteidigt hat, ist der Währungskurs der Lira noch einmal um etwa 15 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat die Lira zum US-Dollar satte 45 Prozent verloren.

Der Kurs der Lira hat seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Xinhua

Das hat Apple offenbar dazu bewogen, einen Verkaufsstopp in der Türkei anzuordnen. Derzeit ist unklar, wann Apple den Verkauf in der Türkei wieder aufnehmen wird, so „macrumors.com“. Man kann aber annehmen, dass der Konzern wartet bis sich die Währung wieder stabilisiert hat und dann die Preise an die in anderen Ländern anpasst. (gb)