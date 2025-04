Apple-Kunden müssen schlucken – iPhone-Besitzern droht ein Desaster

Nicht nur Anleger befinden sich derzeit in absoluter Schockstarre: Wegen den Trump-Zöllen krachen Aktien in den Keller, die Börse bebt! Und jetzt müssen auch Apple-Kunden zittern…

Apple im freien Fall! Der Aktienkurs des Unternehmens stürzte seit Anfang April von mehr als 200 auf 165 Euro. Der Konzern verlor mehr als 300 Milliarden Euro an Börsenwert, wie die „Bild“ berichtet. Was heißt das jetzt für iPhone-Besitzer?

Apple: Die Verantwortlichen müssen eine bittere Prognose hinnehmen

Apple stellt seine iPhones zum größten Teil in China her. Ausgerechnet China ist mit 54 Prozent von den Trump Strafzöllen am härtesten betroffen. Jetzt könnten also auch die Preise für ein neues iPhone heftig in die Höhe schießen.

Bitter: Laut der Nachrichtenagentur Reuters gibt es Prognosen, welche eine iPhone-Preissteigerung von bis zu 43 Prozent voraussagen! Vorausgesetzt Apple entscheidet sich dazu, die Zusatzkosten an die Verbraucher weiterzugeben.

Das sind die Auswirkungen für iPhone-Kunden

Und die Konsequenzen wären mehr als bitter: Das iPhone 16 Pro Max mit 6,9-Zoll-Display und 1 Terabyte Speicherplatz würde so statt 1.599 US-Dollar im Handel fast 2.300 US-Dollar kosten (2.090 Euro)! Und auch für iPads, Macs und Airpods dürften Preissteigerungen erwartet werden – Berechnungen zufolge von 39 bis 42 Prozent!

Es sind also düstere Zeiten für Apple-Kunden. Doch auch das Unternehmen selbst leidet natürlich. Apple müsste Verluste in der Größenordnung von 40 Milliarden Dollar hinnehmen.

Apple verliert an der Börse

Das macht auch den Anlegern Panik. So verlor Apple seit dem Bekanntwerden der Trump-Pläne ein Fünftel seines Börsenwerts. Man darf gespannt sein, wie es in den nächsten Tagen weitergeht – und ob sich das Börsen-Beben eventuell wieder legen könnte…