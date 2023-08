Apple warnt Nutzer vor fatalem Fehler – er könnte dich sogar das Leben kosten

Apple-Nutzer aufgepasst: Das Unternehmen hat eine wichtige Warnung an seine Kunden. Ein bestimmter Fehler kann im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod enden.

Das Smartphone ist ein ständiger Alltagsbegleiter – da kann der Akku auch mal fix leer gehen. Dann ist das Wiederaufladen nötig. Doch dabei kann auch der ein oder andere gravierende Fehler passieren – Apple warnt seine Nutzer.

Apple-Nutzer machen immer wieder DIESEN Fehler

Wenn der Smartphone-Akku unterwegs leer geht, ist das sehr ärgerlich – und deswegen laden viele Menschen auch gerne ihren Akku auf, wenn sie schlafen. Klingt praktisch und sinnvoll, immerhin kannst du dein Handy ja schlecht nutzen, wenn du dich im Land der Träume befindest. Doch genau davor warnt Apple seine Kunden jetzt, wie der „Express“ schreibt.

Wie das Unternehmen betont, könne der Ladevorgang in der Nacht „zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am iPhone oder anderen Gegenständen führen“. Besonders hoch ist die Gefahr, wenn du dein iPhone zum Beispiel unter dein Kopfkissen legst. Es kann dann nicht richtig belüftet werden.

iPhone kann unbewusst unter Kopfkissen rutschen

Und auch, wenn du das Handy beim Laden nicht bewusst unter dein Kopfkissen legst, so kann es während der Nacht unbemerkt drunter rutschen – oder aber auch unter die Decke oder unter deinen Körper. Und das kann mitunter fatale Folgen haben.

Das Telefon kann überhitzen, was nicht nur schädigend für das Smartphone selbst sein kann, sondern auch Brände auslösen kann. „Schlafen Sie nicht auf dem Gerät, dem Netzadapter oder dem drahtlosen Ladegerät und legen Sie es nicht unter eine Decke, ein Kissen oder Ihren Körper, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Bewahren Sie Ihr iPhone, das Netzteil und alle kabellosen Ladegeräte in einem gut belüfteten Bereich auf, wenn Sie sie benutzen oder aufladen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer körperlichen Erkrankung leiden, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Wärme am Körper zu erkennen“, heißt es in einem Sicherheitshinweis von Apple.

Apple warnt vor Drittanbieter-Geräten

Und auch vor Drittanbieter-Ladegeräten warnt Apple, wie der „Express“ berichtet. Viele entsprechen eventuell nicht den gleichen Sicherheitsstandards wie originale Apple-Produkte. Auch hier steige die Brandgefahr, betont das Unternehmen.