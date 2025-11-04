Apple gibt iOS 26.1 frei – Langschläfer werden es direkt bemerken

Apple bringt iOS 26.1 auf die iPhones – und auch wenn die Änderungen zunächst wenig spektakulär wirken, könnten Nutzer davon spürbar betroffen sein. Besonders für Menschen, die morgens schnell den Wecker ausstellen, birgt das Update eine Überraschung: Mit einem einfachen Tippen wird nun die Schlummer-Funktion aktiviert. Um den Wecker wirklich auszuschalten, muss man einen Schieberegler bewegen. Eine kleine Änderung, die großes Potenzial hat, morgens für Chaos zu sorgen.

Apple-Nutzer können sich freuen

Ebenfalls neu ist die Handhabung von Musik: In der App lassen sich Songs jetzt blitzschnell durch Wischen wechseln. Streicht man im Wiedergabefenster nach rechts oder links, springt man zum vorherigen oder nächsten Lied – praktischer geht’s kaum. Eine weitere Neuerung hält Apple mit einem Detail im Sperrbildschirm bereit. Das versehentliche Aktivieren der Kamera durch einen Wischer gehört der Vergangenheit an – diese Funktion lässt sich nun über die Einstellungen ausschalten.

Auch interessant: Angriff auf die Champions League? Apple-Verkündung lässt Sky, DAZN & Co. aufschrecken

Telefonierer profitieren ebenfalls von iOS 26.1: Ab sofort kann jeder selbst entscheiden, ob es ein leichtes Vibrieren gibt, wenn ein Anruf angenommen oder beendet wird. Und auch optisch bringt Apple frischen Wind: Das Design des Ziffernblocks wurde mit „Liquid Glass“ modernisiert – die transparente Optik ist ein echter Hingucker.

Was bedeutet „Liquid Glass“ von Apple?

Unter „Anzeige & Helligkeit“ können Nutzer zwischen zwei „Liquid Glass“-Modi wählen: Transparent zeigt Inhalte wie bisher deutlich durchscheinend an, während Eingefärbt die Deckkraft erhöht und Kontraste verstärkt. Spannend ist, dass sich unter „Eingefärbt“ auf dem Homescreen bereits eine neue Farboption findet, die Monochrom bietet. Ein kleiner Einblick in eine mögliche Zukunft der Benutzeroberfläche?

+++ Nachrichten-Limit bei Whatsapp? Nutzer erhalten Warnmeldung +++

Ein praktisches Sicherheits-Feature findet man unter „Datenschutz & Sicherheit“: Im Abschnitt „Sicherheit“ kann man automatische Installation von Sicherheitsupdates aktivieren, die im Hintergrund laufen. Gerade für bequeme Nutzer ist das ein riesiger Pluspunkt.

Mehr News:

Und noch was Neues in der Foto-App: Wenn man mehrere Bilder auswählt und das Drei-Punkte-Menü aufruft, stehen einige Optionen – wie „Als Diashow wiedergeben“ oder „Favorit“ – gesondert über der restlichen Liste.

Bereit für iOS 26.1? Das Update lässt sich wie gewohnt unter „Softwareupdates“ abrufen. Wenn es nicht sofort erscheint, hilft es, den Bildschirm nach unten zu ziehen und aktualisieren! Apple liefert einen roten Hinweis-Punkt im Symbol der Einstellungen-App – also, nicht verpassen!