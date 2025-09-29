Legendärer Internetdienst wird abgeschaltet – erinnerst du dich noch daran?

Zu den prägenden Erinnerungen an die frühen Jahre des Internets gehören nicht nur das ikonische Pfeifen und Knacken eines Modems, sondern auch Kult-Werbespots wie der von Boris Becker mit dem berühmten Satz: „Bin ich schon drin?“ Erinnerst du dich noch daran?

Damals machte AOL (kurz für America Online) das Internet auch in Deutschland für viele Menschen greifbar und erschwinglich. Mit seinen CDs, die unzählige Haushalte erreichten, wurde das Unternehmen ein Synonym für den Zugang zur digitalen Welt. Doch eine Ära neigt sich endgültig dem Ende zu: AOL stellt 2025 nach über drei Jahrzehnten den Betrieb seines „Dial-up“-Dienstes ein.

„Bin ich schon drin?“ – Boris Becker warb für AOL

Seit dem Start des Einwahl-Angebots im Jahr 1991 bot AOL Millionen Menschen weltweit den Zugang ins Internet. Auch wenn die Technologie längst überholt ist, hielt das Unternehmen, das mittlerweile zu Yahoo gehört, die entsprechenden Systeme und Dienste überraschend lange aufrecht. AOL unterstützte bis heute nicht nur das Wählverfahren über Telefonleitungen, sondern stellte Nutzern auch spezielle Software und einen eigenen Browser zur Verfügung. Nun hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass der 30. September 2025 der letzte Tag für die Einwahltechnik sein wird.

In Europa ist das Kapitel „Dial-up“ weitgehend abgeschlossen. Bereits 2015 meldeten nur noch einige Länder wie Luxemburg oder Portugal eine minimale Nutzung. In Deutschland war die Einwahltechnik laut Statista spätestens 2024 komplett bedeutungslos. AOL konzentrierte sich deshalb vor allem auf Märkte, in denen die Technik länger relevant blieb — insbesondere die USA. Noch 2019 registrierte das US Census Bureau etwa 260.000 Haushalte, die per Modem ins Netz gingen.

Dabei hat die Einwahl ins Internet auch heute noch in besonderen Situationen ihre Daseinsberechtigung. AOL selbst wies darauf hin, dass die Technik beispielsweise in Notfällen oder in Regionen mit reinen Analoganschlüssen weiterhin als Backup dienen kann. Doch selbst in abgelegenen Gegenden gibt es mittlerweile leistungsstärkere Alternativen. Mobiles Internet via LTE und 5G oder Satellitenverbindungen sind mittlerweile so weit verbreitet, dass die Einwahltechnik selbst für diese Szenarien zunehmend überflüssig wird.

Trotz des Fortschritts hat AOL mit seinem Abschied von „Dial-up“ einen nostalgischen Nerv getroffen. Für viele bleibt der typische Sound der Modems und die Marke AOL ein Stück Internetgeschichte, das den Weg in die digitale Zukunft ebnete. Mit dem endgültigen Aus im Jahr 2025 endet eine Zeit, in der der Zugang ins Netz noch etwas Magisches hatte.