Antarktis: Unfassbare Fotos aufgetaucht! Das ist doch nicht etwa...

Glänzend weißer Schnee in der Antarktis – so soll es sein. Dazu blaues Wasser und schwarz gefiederte Pinguine. Welche Farbe in der Antarktis nichts zu suchen hat, ist definitiv rot.

Doch nun sind unfassbare Bilder aufgetaucht, die die Antarktis mit roter Farbe zeigen. Sofort hat man nur eines im Kopf: Das ist Blut.

Antarktis: Außergewöhnliches Naturphänomen - unfassbare Bilder

Es sieht so aus, als ob die große Schlacht von „Game of Thrones“ in der Antarktis stattgefunden habe. Vermeintliches Blut bedeckt den weißen Schnee. Oder wurden dort Tiere ermordet? Nichts davon. Der Grund ist zwar auch erschreckend, aber nicht so grausam.

Das Phänomen, das in der Antarktis entdeckt wurde, nennt man „Watermelon snow“. Denn wie das Fruchtfleisch einer Wassermelone kommt auch der rote Schnee daher.

Diese Fotos stammen von Argentinischen Inseln am Wilhelm-Archipel in der Antarktis:

Weird 'watermelon snow' pics show Antarctic turning red https://t.co/UJF0vIEKNt pic.twitter.com/TgsQM18dHB — Boss Money Supply (@BossMoneySupply) February 26, 2020

Blues and reds of the #Antarctic autumn. The red stuff is #snowalgae known as #watermelonsnow. Don't eat red snow. It is laxative pic.twitter.com/gLdFwenn1V — Conor Ryan (@whale_nerd) February 24, 2020

Photosynthetische Grün-Algen

Dabei handelt es sich um photosynthetische Grün-Algen, auch Chlamydomonas nivalis genannt, die rot gefärbt sind. Diese Algen keimen, sobald es wärmer wird. Heißt: die Antarktis ist aktuell zu warm. Denn das Phänomen tritt eigentlich nur im Sommer auf. Wenn es kälter ist, bleiben die Algen unter der Schneedecke und weisen nicht diese Farb-Intensität auf.

In der Antarktis haben Wissenschaftler Rekordtemperaturen gleichauf mit Kaliforniens Metropole Los Angeles gemessen. Am 6. Februar seien an der argentinischen Forschungsstation Esperanza Base im Norden der Antarktis 18,3 Grad Celsius gemessen worden, mehr als je zuvor seit Beginn der Messungen dort, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Am selben Tag sei es in der für ihr warmes Wetter bekannten US-Metropole Los Angeles etwa gleichwarm gewesen.