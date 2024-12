Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg: Polizei hat jetzt eine dringende Bitte – jeder Hinweis kann helfen

Nach dem verheerenden Anschlag am Freitagabend (20. Dezember) steht ganz Deutschland unter Schock. Bei der Terror-Fahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurden mindestens 60 Personen verletzt. Mindestens zwei Menschen starben an ihren Verletzungen, darunter ein Kleinkind ( alle Neuigkeiten rund um den Anschlag erfährst du hier in unserem Newsblog).

Die Polizei arbeite seit dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Bereits kurz nach der Tat konnte ein ein mutmaßlicher Täter identifiziert und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 50-jährigen Arzt aus Saudi-Arabien. Mehr Details über den Mann und seine irren Theorien kannst du hier nachlesen >>>

Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg: Polizei bittet um Hilfe

Jetzt wendet sich die Polizei mit einer dringenden Bitte auch an die Bevölkerung. Alle Besucher, die Zeuge des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden, werden gebeten, sich an die Polizei Sachsen-Anhalt zu wenden.

Diese hat ein Portal eingerichtet, auf dem Besucher Hinweise an die Polizei weitergeben können. Auch wenn der mutmaßliche Täter bereits festgenommen wurde, kann jeder Hinweis bei den Ermittlungen entscheidend sein.

Die Polizei Sachsen-Anhalt schreibt auf dem Hinweisportal: „Die Polizei bittet Zeugen, Fotos oder Videos von dem Geschehen im Hinweisportal der Polizei Sachsen-Anhalt hochzuladen.“ Ebenfalls wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich Zeugen des Anschlags wenden können.

Zeugen können auch anonym bleiben

Die Polizei bittet Zeugen, die auf dem Hinweisportal Fotos oder Videos hochladen, ihre Kontaktdaten anzugeben. Oft hat die Polizei noch Rückfragen zu dem hochgeladenen Material und wendet sich daher an die Zeugen.

Jedoch ist es auch möglich, Hinweise vollkommen anonym an die Polizei zu vermitteln.