In Magdeburg beginnt der Prozess gegen den Attentäter von Halle. Doch bereits am ersten Tag kommt es zu Komplikationen.

Anschlag von Halle: Stephan B. endlich vor Gericht – doch schon am ersten Tag gibt es Probleme

Magdeburg. Am 9. Oktober 2019 erschütterte der Anschlag von Halle das Land!

Ein Mann wollte schwer bewaffnet in die Synagoge in Halle eindringen, während dort 52 Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Nur der massiven Eingangstür war es zu verdanken, dass der Attentäter nicht in das Gebäude kam. Auf seiner Flucht tötete er einen 20-Jährigen und verletzte weitere Menschen. Die Tat wurde mit einer Helmkamera live im Internet gestreamt.

Jetzt – rund neun Monate später – steht Stephan B. (28) vor Gericht. Der Prozess beginnt am Dienstag in Magdeburg.

Halle: Prozessauftakt nach Anschlag auf Synagoge

Das Gerichtsverfahren gilt als eines der größten und bedeutendsten in der Geschichte Sachsen-Anhalts: 13 Straftaten werden dem Angeklagten angelastet, darunter Mord und versuchter Mord. 43 Nebenkläger ließ das Gericht vor Prozessbeginn zu und benannte insgesamt 147 Zeugen. Die Anklage der Bundesanwaltschaft umfasst insgesamt 121 Seiten. Das Gericht hat für das Verfahren zunächst 18 Verhandlungstage bis Mitte Oktober angesetzt.

Das Attentat von Halle:

Der Angeklagte Stephan B. soll am 9. Oktober 2019 versucht haben, mehrere Juden in der Synagoge in Halle zu töten

Mit Sprengstoff und mehreren Schusswaffen wollte der Attentäter am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur gegen 12 Uhr in die Synagoge eindringen

In der Synagoge waren über 50 Gläubige versammelt

Eine Passantin, die ihn auf die lauten Explosionen anspricht, erschießt er

Nach rund sechs Minuten gibt er auf, weil er die von innen verbarrikadierte Tür nicht öffnen kann

Daraufhin fährt er zum einem 500 Meter entfernten Döner-Imbiss und erschießt dort einen Gast

Auf der Flucht verletzt er mehrere Passanten und Polizisten

Gegen 13.38 Uhr wird er rund 40 Kilometer südlich von Halle bei Werschen festgenommen

Im Verhandlungssaal finden 50 Besucher Platz und fast ebenso viele Medienvertreter. Der Angeklagte wurde mit Blaulicht und einer Eskorte von Polizei- und Justizfahrzeugen zum Landgericht Magdeburg gebracht. Fotos der „Bild“-Zeitung zeigten den kahlköpfigen Mann in Handschellen vor einem Hubschrauber, begleitet von maskierten Spezialkräften.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, „aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens“ geplant zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann, der die Vorwürfe laut Gericht im Wesentlichen eingeräumt hat, eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung.

Komplikationen zu Prozessbeginn

Doch schon am ersten Tag kommt es zu Komplikationen. Der eigentlich für 10.00 Uhr geplante Start verzögert sich, es standen noch viele Besucherinnen und Besucher sowie Medienvertreter vor dem Gebäude.

Aufgrund des großen Andrangs vor dem Landgericht Halle verzögert sich der Prozessauftakt. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Umfangreiche Einlasskontrollen sollen für Sicherheit im Landgericht Magdeburg sorgen. (at, mit dpa)