Er wollte 47 Menschen töten: Schul-Amokläufer von Ansbach flieht aus Psychiatrie!

Er ist getürmt! Im Jahr 2009 stürmte Georg R., damals 20 Jahre alt, schwer bewaffnet das Carolinum-Gymnasium in Ansbach (Bayern). Während seines Amoklaufs warf er Molotow-Cocktails, schlug mit einem Beil auf flüchtende Schüler ein und verletzte insgesamt zehn Menschen schwer. Polizisten stoppten ihn schließlich mit gezielten Schüssen.

Sein Motiv war laut seinem Tagebuch „Hass auf die Schule und die ganze Menschheit“. Er fühlte sich gemobbt und plante die Tat monatelang. Die Justiz verurteilte ihn daraufhin wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Haft. Wegen der nachgewiesenen Wiederholungsgefahr wies man ihn nach der Haftstrafe in eine psychiatrische Klinik ein. Dort sollte er dauerhaft untergebracht bleiben.

Schul-Amokläufer von Ansbach flieht aus Psychiatrie!

Am vergangenen Samstag (16. August) erlaubte die Klinik Georg R. einen unbegleiteten Ausgang. Seit Jahresbeginn hatte er solche Ausgänge regelmäßig ohne Probleme genutzt. Doch diesmal kehrte er nicht zurück. Erst kurz nach Mitternacht informierte die Klinik die Polizei über den Vorfall.

Ein Sprecher der Polizei erklärte „Bild„: „Die Klinik informierte uns kurz nach Mitternacht, dass ein 34-jähriger Patient vermisst wird. Seither ist er zur Fahndung ausgeschrieben.“ Auch die Bezirkskliniken Mittelfranken bestätigten den Vorfall und teilten mit, dass die Ausgänge Teil seiner Therapie gewesen seien.

Klinik-Sprecherin Karin Schulz sagte jedoch: „Vom Patienten geht nach Einschätzung der behandelnden Klinik aktuell keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus.“ Die Polizei sucht weiterhin mit Hochdruck nach dem flüchtigen Georg R., der durch den Ansbach-Amoklauf bundesweit bekannt wurde. Die genauen Umstände seiner Flucht beschäftigen sowohl Klinik als auch Behörden.

