Messer-Attacke im Zug in England! Zehn Menschen werden verletzt

Dieser schreckliche Vorfall ereignete sich am Samstag (1. November) in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon: Mehrere Menschen wurden bei einer brutalen Messer-Attacke schwer verletzt.

Insgesamt zehn Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, neun von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die von der British Transport Police geleitete Untersuchung läuft. Ob ein Terrorhintergrund vorliegt, bleibt weiterhin unklar.

Messer-Attacke erschüttert Großbritannien

Berichte über dramatische Szenen während der Messer-Attacke sorgen für Fassungslosigkeit. Augenzeugen schilderten blutige und angsterfüllte Momente im Zug. Am Abend schlugen bewaffnete Sicherheitskräfte zu, als der Zug in Huntingdon hielt. Dort gelang die Festnahme von zwei Verdächtigen. Welche Waffe genau verwendet wurde, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.

Premierminister Keir Starmer reagierte bestürzt und drückte seine Anteilnahme aus: „Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz“, erklärte Starmer auf X. Auch Innenministerin Shabana Mahmood zeigte sich „zutiefst bestürzt“ über die Messer-Attacke. Sie rief die Öffentlichkeit dazu auf, Spekulationen zu vermeiden.

Viele Fragen nach dem Angriff

Die Ermittler stufen den Vorfall als „schwerwiegenden Zwischenfall“ ein. Der Zug war gerade von Doncaster nach London unterwegs, als die Messer-Attacke begann. Um 19.42 Uhr (Ortszeit) wurde die Polizei alarmiert.

Am Bahnhof Huntingdon, etwa 100 Kilometer nördlich von London, herrschte anschließend Ausnahmezustand. Zahlreiche Rettungs- und Einsatzfahrzeuge waren vor Ort. Der Bahnhof bleibt vorerst gesperrt, und die Sicherheitskräfte prüfen alle Spuren, um die Hintergründe der Messer-Attacke zu klären. (mit dpa)