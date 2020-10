Amazon: Viraler Hit! Frau hat süße Überraschung für Paketboten – seine Reaktion ist rührend

Amazon-Lieferanten haben es während der Corona-Pandemie nicht leicht. Da viele Menschen versuchen möglichst viele Aufenthalte in Supermärkten und anderen Laden zu vermeiden, boomt der Onlinehandel. Das bedeutet dann im Umkehrschluss auch viel Arbeit für die Paketboten von Amazon.

Eine Frau hatte jetzt eine Überraschung für ihren Amazon-Paketboten vor ihrem Haus platziert – seine Reaktion ist einfach rührend.

Amazon: Viraler Hit! Frau hat süße Überraschung für Paketboten

Wie der britische „Mirror“ berichtet, wollte eine Frau sich bei ihrem Amazon-Paketboten bedanken, der ihr während ihrer Quarantäne viele Pakete gebracht hatte.

---------------

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

---------------

Ihre Aktion erklärte die Dame in einem Video, welches sie auf TikTok postete.

Amazon: Paketbote bekommt von Kundin Überraschung

In dem Video sagte sie, dass sie Angst hätte, dass niemand etwas von ihrer Überraschung nehmen würde. Sie hatte sich nämlich überlegt, einen Korb mit Snacks und Wasser als Dankeschön für die Arbeit des Amazon-Paketboten vor ihre Tür zu stellen.

---------------

Weitere News:

Urlaub an der Nordsee: Mann macht irres Foto von Sylt – und löst damit heftige Diskussionen aus

Nasa: Sensation! US-Raumfahrtbehörde plant DAS auf dem Mond – es könnte alles verändern

Wetter in Deutschland: Experte mit überraschender Prognose – DARAUF musst du dich jetzt einstellen

---------------

Den Korb mit dem Essen und Trinken stellte sie deswegen auf einen kleinen Schemel und versah ihn noch mit einem Brief, auf welchem stand: „Vielen Dank, dass Sie unsere Pakete ausgeliefert haben. Bitte nehmen Sie sich etwas von den Snacks – wir hoffen, dass Sie einen tollen restlichen Tag haben!“

Amazon: So reagiert der Paketbote auf die Überraschung

In dem Video ist auch die Reaktion des Amazon-Paketboten zu sehen. Als dieser die Überraschung sieht und den Brief gelesen hat, nimmt er sich einige der Snacks und freut sich sichtlich über diese gelungene Überraschung – sein Tag ist so sicherlich besser gewesen.

Amazon: Eine Kundin überraschte einen Paketboten DAMIT. (Symbolbild) Foto: imago images / Manfred Segerer

Wie der „Mirror“ berichtet, ging das Video auf TikTok viral und wurde über die sozialen Medien immer weiter verbreitet. Mehr als zwei Millionen Menschen hätten sich das Video bereits angeschaut. (gb)