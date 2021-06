Amazon, Spotify, Netflix und Co. down – Nutzer weltweit von Mega-Störung betroffen

Großer Amazon-Ausfall! Mehrere Webseiten sind nach einer Mega-Störung down. Darüber berichtet unter anderem die britische Dailymail.

Ebenfalls sind viele Seiten der britischen Regierung nicht zu erreichen. Auch Netflix, Spotify, Paypal, Reddit, Twitch und Pinterest sind betroffen. Tausende Nutzer haben gegen Mittag berichtet, sie hätten keinen Zugriff auf die Internetseiten. Das Problem besteht weltweit.

Ebenfalls sind einige Nachrichtenportale wie die „New York Times“, BBC, CNN nicht zu erreichen.

Grund dafür scheint der Amazon-Webservices (AWS) zu sein, der die Nutzer daran hindert die anderen Internetseiten aufzurufen. AWS ist der Cloud-Computing-Anbieter des Versandriesen. Allerdings ist noch unklar, was das Problem dabei genau verursacht.

Auch auf der Seite allestörungen.de treten am Vormittag Probleme auf. In der Spitze meldeten bislang 400 Menschen in Deutschland gegen 12 Uhr die Amazon-Störung beispielsweise. Vor allen in den Großräumen München, Berlin und in NRW haben viele Menschen den Ausfall angegeben, weil sie sich nicht anmelden können oder gar die Seiten aufrufen können.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 180 Milliarden Dollar geschätzt

Die Karte zeigt auch an, dass aus anderen Ländern Meldungen eingehen.(js)