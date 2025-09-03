Vorm Amazon Prime Day erfahren es Kunden – sie können noch mehr sparen

Amazon erweitert sein Angebot an besonderen Spartagen. Kunden bisher bereits die Amazon Prime Days, zudem beteiligt sich das Unternehmen am Black Friday und Cyber Monday.

Jetzt startet der Versand-Gigant das Event „Second Chance Deal Days“ und rückt nachhaltigen Konsum in den Fokus. Vom 3. bis 9. September können Kundinnen und Kunden generalüberholte Produkte mit Rabatten von bis zu 50 Prozent kaufen. Das Angebot umfasst Artikel aus Elektronik, Gaming, Haushalt und mehr.

Secondhand liegt bei vielen Kunden im Trend

Alle Produkte werden vor dem Wiederverkauf getestet, gereinigt und eventuelle Mängel repariert. Amazon garantiert damit den gewohnten Qualitätsstandard. Digitale Tools wie Größenempfehlungen und Augmented-Reality-Ansichten sollen Kunden bei der Kaufentscheidung unterstützen und unnötige Retouren minimieren.

Eine Umfrage zeigt: Secondhand-Einkäufe werden immer beliebter. Zwei Drittel der Europäerinnen greifen regelmäßig zu gebrauchten Artikeln, wie das unabhängige Marktforschungsinstitut Centre for Economics and Business Research (CEBR) herausfand. Allein in Deutschland wurden 2024 mehr als 20 Millionen aufbereitete Produkte über Amazon verkauft, was den Kundinnen mehr als 160 Millionen Euro einbrachte.

„Wer einmal positive Erfahrungen mit Qualität und Preis-Leistung gemacht hat, greift erneut zu“, erklärt Rocco Bräuniger von Amazon Deutschland. Das Unternehmen möchte langfristig nicht nur Geld sparen, sondern auch die Lebensdauer von Produkten verlängern. Nachhaltigkeit und bewusster Konsum rücken so in den Mittelpunkt des Angebots.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.