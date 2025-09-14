Neue Retouren-Option bei Amazon – Kunden bekommen nur Teil des Geldes zurück

Endlich ist das Amazon-Paket da, doch dann folgt die große Enttäuschung: Das bestellte Produkt entspricht nicht den Vorstellungen. Kein Problem eigentlich – man kann das Produkt ja einfach zurückgeben. Aber was, wenn die Zeit fehlt oder der Aufwand zu groß ist? Für solche Fälle führt Amazon eine neue Option ein. Doch aufgepasst: Kunden erhalten dabei nur einen Teil des Kaufpreises zurück.

Das Produkt ist beschädigt oder war ein Fehlkauf? Normalerweise geht es dann wieder zur Post und das Paket wird an Amazon zurückgeschickt. Doch die Rücksendung ist oft mit Aufwand verbunden. Um Abhilfe zu schaffen, bietet Amazon nun eine neue Möglichkeit an, um die Rückgabe zu vereinfachen.

Amazon-Kunden können sich für eine Teilrückerstattung entscheiden

Neben der Standard-Rückgabe gibt es zukünftig eine weitere Option: Kunden können sich dazu entscheiden, „stattdessen eine Teilrückerstattung“ zu erhalten. Konkret bedeutet das, dass Kunden einen Teil ihres Geldes zurückbekommen und das Produkt behalten dürfen, wie „BILD“ berichtet.

Wer die Teilrückerstattung in Anspruch nimmt und später feststellt, dass man das Produkt trotzdem nicht behalten möchte, kann es dennoch zurückgeben – allerdings muss dies „innerhalb der regulären Rückgabefrist“ geschehen, wie Amazon betont. Sobald das Produkt dann zurückgegeben wurde, erstattet Amazon den restlichen Kaufbetrag – die Teilrückerstattung wird dabei abgezogen.

Gutschrift liegt im Schnitt bei 2,99 Euro

Kunden, die sich für die Teilrückerstattung entscheiden, können das Produkt behalten und erhalten einen Teilbetrag zurück. Doch Vorsicht! Denn die Kunden erhalten nur einen kleinen Betrag des Kaufpreises zurück. „BILD“ berichtet, dass die Gutschriften im Schnitt bei etwa 2,99 Euro liegen. Auch sollten Amazon-Kunden beachten, dass die neue Option nicht bei jedem Produkt angeboten wird. Ob ein Produkt für die Teilrückerstattung in Frage kommt, wird von einem Algorithmus entschieden.

Gegenüber „Golem“ erklärt das Unternehmen den Grund für die neue Rückgabe-Option. Amazon möchte „Zeit und Aufwand für die Rücksendung“ sparen. Weniger Retouren sollen auch einen positiven Effekt für die Umwelt haben und reduzieren natürlich auch die Kosten für Amazon.