Amazon Prime Deal Days starten – wie viel kannst du wirklich sparen?

Bevor Ende November am „Black Friday“ die wohl größte Schnäppchenjagd des Jahres beginnt, leitet Amazon mit den „Amazon Prime Deal Days“ den Rabatt-Herbst ein.

Am 7. und am 8. Oktober bietet Amazon wieder zahlreiche exklusive Schnäppchen an. Viele Kunden werden einmal mehr hoffen, sich den ein oder anderen Wunsch erfüllen zu können, der zuvor preislich noch etwas zu happig war.

Doch sind die Amazon Prime Deal Days tatsächlich die große Rabatt-Chance, als die sie verkauft werden? Das Preisvergleichsportal „guenstiger.de“ hat überprüft, wie viel Geld Kunden im Schnitt tatsächlich dabei sparen können. Und für einige Deals brauchst du nicht einmal ein Prime-Abo <<<

Einsparpotenzial bei Amazon Prime Deal Days

Dafür hat sich das Portal die Daten von 130 Prime-Day-Deals des Vorjahres angeschaut – und die Rabattpreise mit den günstigsten Preisen anderer Onlinehändler verglichen. Das Ergebnis: An den Aktionstagen im Jahr 2024 konnten Amazon-Kunden im Vergleich dazu durchschnittlich 11 Prozent einsparen.

Doch das heißt nicht, dass man in jeder Produkt-Kategorie Mega-Schnäppchen zu erwarten habe. Die 11 Prozent sind schließlich nur der Mittelwert – es gibt durchaus einige Artikelreihen, die stärker reduziert werden als andere.

Laut „guenstiger.de“ senkte Amazon im Vorjahr vor allem bei Haushaltsgeräten und Werkzeugen den Preis. Hier konnten Kunden im Schnitt 17 bis 18 Prozent sparen. Auch Spielwaren oder Computerzubehör – immerhin gefragte Weihnachtsgeschenke für Kinder und Jugendliche – versprachen Rabatte zwischen 12 und 15 Prozent im Vergleich zu anderen Händlern.

Deutlich geringer fiel das Einsparpotenzial bei Audiogeräten, Fernsehern oder Beautyprodukten aus – hier waren gerade mal 9 Prozent drin. Bei Smartphones konnte man im Vergleich zur Konkurrenz sogar nur 6 Prozent sparen.

„Nicht jeder Artikel ein Schnäppchen“

Zwar betont „günstiger.de“, dass Amazon in 85 Prozent der untersuchten Fälle dank der Prime-Deal-Days tatsächlich der günstigste Anbieter war – bei den restlichen 15 Prozent, was immerhin mehr als jedes zehnte Produkt beschreibt, hätten andere Händler jedoch identische oder sogar bessere Preise angeboten.

„Unsere Analyse zeigt, dass sich die Prime Deal Days für viele Einkäufe lohnen können, aber längst nicht jeder Artikel ein wahres Schnäppchen ist“, erklärt Nicole Berg, Head of Communications bei „guenstiger.de“. „Ein Vergleich mit anderen Anbietern ist immer ratsam, damit Verbraucher tatsächlich das Maximum aus ihrem Budget herausholen können.“