Kein Prime-Kunde? So sparst du bei den Amazon Prime Deal Days trotzdem

Die Amazon Prime Deal Days stehen bevor – am 7. und 8. Oktober 2025 locken wieder zahlreiche Sonderangebote. Doch was, wenn du kein Prime-Mitglied bist? Gute Nachrichten: Du kannst trotzdem von einigen der Deals profitieren.

Besonders interessant sind die Rabatte auf Amazons eigene Geräte wie Echo-Lautsprecher, Kindle und Fire TV. Diese Angebote gelten nämlich nicht nur für Prime-Mitglieder, sondern für alle Kunden. Erste Deals sind bereits seit dem 1. Oktober abrufbar.

Amazon Prime Deal Days: Rabatte ohne Prime-Abo

Wenn du an weiteren Angeboten sparen möchtest, kannst du die 30-tägige kostenlose Prime-Testmitgliedschaft nutzen. So erhältst du Zugriff auf alle Deals der Aktionstage, ohne direkt ein kostenpflichtiges Abo abschließen zu müssen. Denk nur daran, rechtzeitig zu kündigen, falls du Prime nicht weiternutzen möchtest. Neben den Deals profitierst du in dieser Zeit vom kostenlosen Versand und Sonderaktionen wie vergünstigtem Audible.

Für alle, die keine Prime-Mitgliedschaft wünschen, läuft weiterhin der Rabatt auf Amazon-eigene Produkte. Laut Amazon sollen die Angebote für diese Geräte bis zum 14. Oktober 2025 gelten – allerdings könnten einige Artikel schnell ausverkauft sein. Produkte mit dem Label „niedrigster Preis aller Zeiten“ oder „stark nachgefragt“ könnten schon vorzeitig nicht mehr verfügbar sein.

Das sind die Amazon Prime Deal Days

Die Amazon Prime Deal Days finden jährlich im Oktober als zweites großes Prime-Shopping-Event statt, neben dem regulären Prime Day im Juli. Sie sind zeitlich enger gefasst und laufen nur 48 Stunden – von Mitternacht am 7. Oktober bis Mitternacht am 8. Oktober. Für viele gelten sie oft als „vorgezogener Black Friday“. Noch nicht genutzte Angebote können im Fall der Amazon-eigenen Geräte bis zum offiziellen Enddatum am 14. Oktober in Anspruch genommen werden.