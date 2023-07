Beim Amazon Prime Day sind Schnäppchen-Jäger jedes Jahr hinter den größten Angeboten und besten Deals her. Auch in diesem Jahr hat der Versand-Riese bei vielen Produkten an der Preisschraube gedreht – vor allem bei Tablets.

Die Mini-Computer erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Weil sie kompakt sind und ohne größeres Zubehör auskommen, eignen Tablets sich speziell für Reisen sehr gut. Doch auch in den eigenen vier Wänden setzen immer mehr Menschen auf Tablets. Schließlich ist es in der Regel deutlich einfacher, ein Tablet einzuschalten, als gleich den ganzen PC hochzufahren.

Amazon Prime Day: Tablets – die besten Deals

Der Prime Day 2023 geht eigentlich erst am 11. Juli offiziell los. Doch schon vor dem Start des Prime Day hat Amazon einige Produkte der Eigenmarken stark reduziert angeboten – darunter eben auch Tablets.

Vor dem Kauf müssen Kunden allerdings so manche Dinge beachten. Kunden sollten sich bewusst sein, wie groß das Tablet sein soll. In der Regel genügt für den privaten Gebrauch eine Bildschirm-Diagonale von 7 oder 8 Zoll. Wer das Tablet jedoch auch im beruflichen Kontext häufig nutzt, möchte vielleicht einen etwas größeren Bildschirm nutzen und somit auf 10 Zoll zurückgreifen.

Außerdem sollte Kunden bewusst sein, dass die Angebote beim Amazon Prime Day einer enormen Nachfrage unterliegen. Häufig sind bestimmte Deals nur für einen extrem kurzen Zeitraum verfügbar. Wer also ein interessantes Angebot entdeckt, sollte nicht lange zögern und so schnell wie möglich zuschlagen. Wir haben ein paar der noch verfügbaren Deals rausgesucht.

Tablet Fire 7 Kids

Foto: Amazon

Preis vorher: 119,99 Euro

Preis jetzt: 69,99 Euro

Rabatt: 42 Prozent

HIER geht’s zum Angebot 🛒

Das Tablet Fire 7 für Kinder war ursprünglich für 119,99 Euro erhältlich und wird im Rahmen des Prime Day für 69,99 Euro angeboten (hier geht’s zum Angebot 🛒).

Tablet Fire HD 8

Foto: Amazon

Preis vorher: 89,99 Euro

Preis jetzt: 57,99 Euro

Rabatt: 36 Prozent

HIER geht’s zum Angebot 🛒

Das Tablet Fire HD 8 hatte zuvor 89,99 Euro gekostet. Durch einen Rabatt von 36 Prozent kostet es im Rahmen des Prime Day nun 57,99 Euro (hier geht’s zum Angebot 🛒).

Tablet Fire HD 10

Foto: Amazon

Preis vorher: 147,99 Euro

Preis jetzt: 67,99 Euro

Rabatt: 54 Prozent

HIER geht’s zum Angebot 🛒

Das am stärksten im Preis reduzierte Tablet (54 Prozent Rabatt) ist das Modell Fire HD 10. Das Tablet kostete zuvor 147,99 Euro und ist nun für 67,99 Euro erhältlich (hier geht’s zum Angebot 🛒).