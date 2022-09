Amazon: Shopping-Hammer! Versand-Gigant überrascht Kunden mit historischer Aktion

Der letzte Amazon Prime Day ist bereits einige Wochen her. Am 12. und 13. Juli gab es für Mitglieder wie jedes Jahr die Möglichkeit, über 48 Stunden kurzfristig Schnäppchen zu ergattern. Doch war das offenbar nicht die einzige Chance in diesem Jahr.

Denn jetzt verkündet Amazon unglaublich Neuigkeiten.

Amazon: Das gab es noch nie! Kunden können sich auf Mega-Event freuen

Tatsächlich soll 2022 nun noch ein Prime Day kommen und das schon ganz bald.

Am 11. und 12. Oktober können sich Abonnenten des Dienstes über erneute Angebote freuen. Das ist neu, denn bisher gab es jedes Jahr nur eines und nicht gleich zwei derartige Events.

Allerdings trägt dieses einen anderen Namen. Der Prime Early Access Sale wird ebenso wie der Prime Day nur für Prime-Mitglieder eingerichtet. Hierbei liegt das Augenmerk hauptsächlich auf den bevorstehenden Weihnachtsverkauf und Pfennigfuchser, die besonders früh nach Geschenken für ihre Liebsten Ausschau halten wollen.

Amazon: Prime Early Access Sale steht kurz bevor – könnte DAS dahinterstecken?

Der Prime Day ist jeher ein lukrativer Schachzug des Konzerns. Nicht nur hat dieser damit seit 2015 seine Umsätze auf 12,5 Milliarden Euro verdreizehnfacht, er bekommt dadurch auch jedes Jahr einen neuen Schwung Abonnenten. Diese Kunden bestellen gewöhnlich doppelt so viel wie andere und müssen zudem Gebühren bezahlen, die dem Konzern mutmaßlich fast 23 Milliarden Euro jährlich einbringen.

Wie „Der Aktionär“ mutmaßt, könnte der Grund für diese überraschende Aktion der Fakt sein, dass Amazons Lager zurzeit besonders voll seien. Demnach lagern dort momentan Waren in einem Wert von knapp 40 Milliarden Euro. Das dürfte den Konzern unter Druck setzen, das Weihnachtsgeschäft nun deutlich vorzuverlegen. Die Lagerbestände sind seit 2020 regelmäßig gestiegen. Im vierten Quartal 2020 lagen sie noch bei knapp 25 Milliarden Euro, ein Jahr später schon bei neun Milliarden Euro mehr.