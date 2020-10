am 03.10.2020 um 06:57

Amazon Prime Day: Knaller für Kunden! An DIESEN beiden Tagen gibt es ordentlich Rabatte

Seit Wochen warten Kunden auf den Amazon Prime Day. Die anhaltende Corona-Situation ließ den Termin immer wieder nach hinten verschieben, doch jetzt kommt der Knaller für Kunden; die beiden Tage sollen nämlich feststehen.

Kunden können sich damit schon bald auf ordentlich Rabatte einstellen.

Amazon Prime Day: Termin für Rabatttage steht fest

Beim Amazon Prime Day können Kunden außergewöhnliche Angebote des Internetriesen erwarten. Während der Termin lange unbekannt war, hat das amerikanische Technikportal „The Verge“ jetzt Informationen darüber, dass der Termin für das Shoppingevent nun endlich feststeht.

Einer internen E-Mail von Amazon zufolge soll der Amazon Prime Day demnach am 13. und 14. Oktober stattfinden. Offiziell ist das allerdings nicht; Amazon will den Termin erst am 27. September verkünden.

Eine zweite E-Mail deutet indes auf den besagten Termin im Oktober hin. Denn den Lagermitarbeitern von Amazon wurden offenbar mitgeteilt, dass in der Zeit zwischen dem 13. und dem 20. Oktober keine neuen Urlaubsanträge akzeptiert werden. Das deutet darauf hin, dass in dieser Woche alle Kräfte benötigt werden.

Ein Sprecher von Amazon wollte die Spekulation um den Termin jedoch nicht bestätigen. Er sagte: „Bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Informationen zum Prime Day zu erhalten.“ Zudem könnten sich Kunden via Alexa über das Shoppingevent auf dem Laufenden halten.

Hinweise auf Termin verdichten sich

Beim Amazon Prime Day können Kunden, die Prime-Mitglieder sind, mit Rabatten einkaufen. Der große Shoppingtag sollte ursprünglich bereits im Juli stattfinden, wurde coronabedingt aber mehrmals verschoben. Ein Werbeplakat des Elektronikherstellers Braun hatte zuletzt allerdings Hinweise auf den Termin im Oktober geliefert. Braun hatte vergangene Woche nämlich seine Prime Day-Angebote für Mitte Oktober gezeigt. Nach einer Anfrage von „The Verge“ verschwand die Werbung jedoch von mehreren Websites.

Amazon Prime Day: Die Mitarbeiter werden besonders viel Arbeit haben. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Amazon selbst wollte lediglich bestätigen, dass der Prime Day im vierten Quartal des Jahres erfolgen wird. Der Internetriese will wohl aber verhindern, dass sich das Shoppingevent zu nahe mit dem Black Friday kommt. Laut „Tamebay“, einer auf Amazon-Marketplace-Verkäufer spezialisierten Plattform, soll der Prime Day schon um den 26. Oktober herum beginnen und gut drei Wochen lang dauern. (nk)