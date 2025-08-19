Kunden bestellen Pokémon-Karten bei Amazon – beim Auspacken folgt die böse Überraschung

Pokémon-Karten sind doch nur was für Kinder… Spätestens seit diesem Jahr dürfte dieser Satz so keinen Bestand mehr haben. Denn es ist ein regelrechtes Revival, ein erneuter Hype um die kleinen süßen Monster ausgebrochen. Was als Kartenspiel anfing, hat sich zu einem Mega-Franchise entwickelt, dass Kinder wie Erwachsene seit Ende der 90er auf der ganzen Welt begeistert.

Vor Kurzem kam auch eine neue Kollektion zum „Team Rocket“ heraus. Viele Boxen waren bereits zum Verkaufsstart vergriffen. Fans suchten überall nach Restbeständen. Dann eröffnete sich plötzlich eine Möglichkeit auf Amazon. Doch sollten Kunden am Ende eine böse Überraschung erleben.

Pokémon-Karten bei Amazon: Böse Überraschung

Als mein Partner meinte, er hätte noch eine Mewtwo Box aus der Team-Rocket-Collection bei Amazon bestellen können, dachten wir erst einmal: Was für ein Glück! Schließlich waren die Boxen so schnell vergriffen gewesen und später für viel mehr Geld online angeboten worden. Das war uns zu teuer. Doch das Amazon-Angebot lag noch etwa beim Originalpreis.

Zwar sollte die Box erst nach ein paar Wochen angekommen, aber das mit dem Warten waren wir zu dem Zeitpunkt ja schon gewohnt. Als das Paket jedoch Ende Juli eintraf, traf uns die Erkenntnis. Nicht nur war das Paket eingerissen und damit auch die Verpackung der Box beschädigt. Das Schlimmste: Die Karten waren auf Italienisch.

Pokémon-Fans fallen auf Scam rein

Weder in der Beschreibung noch im Titel des Angebots war zum Zeitpunkt der Bestellung etwas über den italienischen Ursprung zu finden. Dort stand „deutsch“, erinnert sich mein Partner noch sehr gut. Und er ist nicht der einzige, wie wir mit Blick auf die Kommentarspalte unter dem Angebot entdecken.

Obwohl die Anzeige mittlerweile mit einem „IT“ markiert wurde, hat sie dennoch eine 2-Sterne-Bewertungen. 60 Prozent sind sogar 1-Sterne-Bewertungen. Viele raten: „Finger weg!“ und bezeichnen das Angebot als „Ganz großer Scam!“ So kommentiert ein Nutzer: „Leider ziemlich verwirrend! Bei der Beschreibung steht DE dran, wovon man ausgeht, dass es sich um die deutsche Variante handelt (was leider nicht der Fall ist)! Hab‘ es leider zu spät gemerkt und alles aufgerissen, somit leider schlecht zum zurückschicken.“

Wir stehen nun vor demselben Problem. Glücklicherweise haben wir nur eine Box gekauft und uns nicht in Unkosten gestürzt. Doch eine Reklamation wird bei der bereits geöffneten Box schwierig. Was bleibt ist ein Appell: Augen auf beim Kauf! Auch wenn das Angebot vom offiziellen Pokémon-Shop kommt, sollte man misstrauisch bleiben. Zuletzt hat dieser sonst nur nach einer Einladung Produkte herausgegeben, um die Abgabemenge zu kontrollieren. Kunden sollten hier also lieber auf Nummer Sicher gehen.