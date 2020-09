Amazon: Schlechte Nachrichten für Playstation 5-Käufer – jetzt kommt raus...

Playstation 5-Fans warten gespannt auf das Erscheinungsdatum der neuen Konsole. Im November soll es endlich so weit sein. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten für jene Käufer, die die Playstation 5 bei Amazon vorbestellt haben.

Es ist nämlich etwas herausgekommen, das bei den Playstation 5-Käufern zu großer Enttäuschung führen dürfte.

Amazon: Schlechte Nachrichten für Playstation 5-Käufer

Die letzte Playstation kam 2017 als Playstation 4 Pro heraus. Seitdem warten Fans gespannt auf das Nachfolgemodel. Als in den vergangenen Tagen schließlich bekannt wurde, dass die Playstation 5 am 19. November in Deutschland erscheinen wird, bestellten viele Kunden die neue Konsole unter anderem bei Amazon vor.

Aber jetzt kommt heraus, dass Amazon am Freitag eine Warnung an alle Käufer herausgegeben hat. Demnach könnte es sein, dass die Playstation 5 nicht wie erhofft am 19. November bei seinen Käufern landen wird. Darüber berichtet das Spielemagazin „Gamerant“.

Während Sony am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass die Playstation 5 nun vorbestellt werden konnte, gingen die Käufer zuletzt davon, die neue Konsole zum angegeben Erscheinungsdatum zu bekommen. Doch dann sendete Amazon eine Mail mit einer Warnung an alle Playstation 5-Käufer.

Darin hieß es, dass sie die neue Konsole möglicherweise nicht am Releasedatum, dem 19. November erhalten werden. Amazon erklärte dies mit einer „hohen Nachfrage“. Ob der Onlineversandhändler mehr Bestellungen aufnahm, als der Playstation 5-Bestand beträgt oder aber Amazon schließlich weniger Ware als erwartet erhalten hat, bleibt unklar. Amazon teilte dazu bloß mit: „Wir bemühen uns, den Artikel nach seiner Erscheinung so schnell wie möglich zu Ihnen zu bringen.“

Käufer warten gespannt darauf, die Playstation 5 in ihren Besitz zu nehmen. Foto: imago images / Kyodo News

Playstation-5-Problem offenbar nicht nur bei Amazon

Playstation 5-Käufer können ihre Bestellung noch stornieren und versuchen, bei einem anderen Händler die neue Konsole zu kaufen. Das Problem dürfte allerdings weniger mit Amazon selbst zu tun haben als mit der Corona-Pandemie und der Auswirkungen der US-Politk, wie „Gamerant“ schreibt.

Ursprünglich sollte die Playstation 5 am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen. Auf dem Rest der Welt, also auch in Deutschland, sollte sie eine Woche später, am 19. November auf den Markt kommen. Ob und wie viele Käufer die Konsole nun aber zu dem angegebenen Datum bekommen werden, ist nicht klar. Der Preis soll zwischen 400 und 500 Euro je nach Version liegen. (nk)