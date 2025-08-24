Krasser Schritt! Amazon zieht ihnen endgültig den Stecker

Amazon strukturiert wichtige digitale Dienste um und verändert sein digitales Ökosystem radikal. So werden ab dem 20. August 2025 werden Amazon Freevee, der Amazon Appstore und Amazon Coins eingestellt.

Millionen Nutzer weltweit sind betroffen. Dieser Schritt signalisiert eine strategische Neuausrichtung, bei der Amazon sowohl sein Streaming-Angebot vereinfacht als auch nicht erfolgreiche Plattformen aufgibt.

Amazon integriert Freevee in Prime Video

Die werbefinanzierte Plattform Amazon Freevee, die ursprünglich als IMDb TV gestartet war, stellt ihren eigenständigen Betrieb ein. Freevee überzeugte mit Formaten wie „Jury Duty“, „Bosch: Legacy“ und „Neighbours“. Besonders für Nutzer ohne Prime-Abo war die Plattform attraktiv. Die Plattform habe als Sprungbrett für Amazon gedient, berichtet onlinemarktplatz.de.

Künftig sind Freevee-Inhalte direkt in Prime Video verfügbar, weiterhin mit Werbeunterbrechungen, aber ohne ein Prime-Abonnement. Amazon gehe es dabei vor allem darum, das eigene Streaming-Angebot zu verschlanken und Kunden eine einheitliche Plattform zu bieten.

Amazons App-Store bleibt erfolglos

Auch der Amazon Appstore für Android wird aufgegeben. Der Konzern nennt keine offiziellen Gründe. Laut „hna.de“ vermuten Experten jedoch, dass sich der Store trotz großer Investitionen nie gegen Konkurrenz wie den Google Play Store durchsetzen konnte. Die Nutzerzahlen waren zu gering, um den Dienst langfristig wirtschaftlich zu betreiben.

Mit diesen tiefgreifenden Einschnitten bringt Amazon sein System auf einen neuen Kurs. Während Freevee in Prime Video aufgehen soll, bleibt unklar, ob Amazon langfristig alternative Digitaldienste ersetzt. Fest steht, dass diese Schritte die Nutzung der Amazon-Dienste kompakter gestalten und auf zentrale Kernelemente konzentrieren sollen.

